أراد أن يفاجئ والد زوجته في عيد ميلاده .. فانتهى به المطاف مقتولا

قالت السلطات الأمريكية إن رجلا في فلوريدا أطلق النار على صهره وقتله عن طريق الخطأ بعد أن فاجأه الأخير بالقفز من شجرة لتهنئته بعيد ميلاده. وحسب الشرطة فلن يواجه "القاتل" اتهامات جنائية، لأن القتل كان خلال حادث عرضي وتمّ عن طريق الخطأ.

وقال بوب جونسون رئيس شرطة مقاطعة سانتا روزا إن كريستوفر بيرغان الذي يبلغ من العمر 37 عاما وصل إلى فلوريدا قادما من النرويج مساء يوم الثلاثاء لمفاجأة والد زوجته ريتشارد دينيس الذي يبلغ من العمر 61 عاما. ووصف بوب جونسون أن إطلاق النار حادث "عرضي".

وحسب شهود عيان فقد خرج ريتشارد دينيس عندما سمع ضجيجا في الجهة الخلفية لمنزله، وعندما همّ بيرغان بالقفز من الشجرة لإخافته، أطلق دينيس النار دون أن يدرك أن صهره أراد أن يحتفل معه بعيد ميلاده على "طريقته".

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