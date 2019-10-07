30 ألف يورو لمن يفكك لغز اختفاء أنثى ذئب في بلجيكا

اختفت في ظروف غامضة وسط منطقة فلاندرز شمال بلجيكا أنثى ذئب، أطلق عليها اسم "نايا"، وهي الأولى من نوعها التي تعيش في تلك البلاد منذ أكثر من 100 عام، مما حدا بالمعنيين إلى تقديم 30 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تفكك لغز اختفاء "السرّحانة".

وكانت "نايا" شوهدت أولى مرة في بلجيكا في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2018، وقبل هذا التاريخ لم يشهد أحدٌ من السكّان وجود ذئب في البلاد التي باتت السلطات فيها شبه مؤكدة بأن "نايا" وجراءها قد قُتلوا ببندقية صيّاد.

وقال مكتب بلجيكا للصندوق العالمي لصون الطبيعة في بيان نشرته وكالة فرانس برس أن "وفاة أنثى الذئب وجرائها عار على بلجيكا".

وأعربت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان وأخرى معنية بحماية البيئة في منطقة فلاندرز، أعربتا عن استعدادهما لدفع مبلغ 20 ألف يورو، كما أعلن رجل أعمال عن استعداده لدفع مبلغ 10 آلاف يورو، وذلك من أجل التوصل إلى معلومات بشأن مصير أنثى الذئب.

وتشير الأدلة على أن "نايا" قد قُتلت بطريقة غير قانونية على أيدي الصيادين، لسبب أن، قرينها الذي كان انضمّ إليها في شهر آب/أغسطس من العام 2018، بات يتصرف الآن كذئب وحيد ليس له قرينة.

المسؤول في جمعية "ويلكوم وولف" (أهلاً بالذئب) لصيحفة "هيت لاتستي نيوسنوبير" الناطقة باللغة الهولندية، يقول موضحاً أن الذئب بات قليل المطاردة ويمضي في اتجهات مختلفة، "من الواضح أنّه لم يعد مضّطراً للتعامل مع قرينته أو جرائه" وذلك لأنّها جميعاً نفقت، وفق ما أوردته "التليغراف" البريطانية.

وإضافة لما ذُكر فإن أنثى الذئب، لا تموت أثناء الولادة، كما أنّها لا تبتعد عن المنطقة التي شهدت ولادتها، وذلك وفق ما يؤكد سيل يانس من مؤسسة حماية البيئة والحيوان في منطقة أودسبيرخين، ولفت يانس الانتباه إلى أنه لو كانت "نايا" وجراؤها قضوا دهساً بسيارة لكان تمّ معرفة ذلك، مضيفاً "أنا متأكد مائة بالمائة أن نايا قتلت بالرصاص"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هيت نيوسبلاد" الناطقة باللغة الهولندية.

وأوضحت "التيلغراف" أن الذئاب كانت تتجول في جميع أنحاء أوروبا الغربية، غير أن بلجيكا هي البلد الوحيد الذي لم يبلغ غن رؤية ذئب قبل وصول "نايا" التي قطعت 500 كيلومترا في رحلتها من ألمانيا إلى بلجيكا مروراً بهولندا، تلك المسافة قطعتها أنثى الذئب في عشرة أيام، وفي شهر نيسان/أبريل قبل الماضي، أعلن علماء البيئة في بلجيكا أن ذئباً استوطن في البلاد بعد 140 عاماً من خلوها تماماً من هذا الحيوان الذي يُعرف بذكائه وتنظيمه والذي ينتمي إلى فصيلة الكلاب.

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