شاهد: الشرطة الإيطالية تعثر على مقر لـ"حزب" نازي جديد وتصادر أسلحة منه

بعد عملية استخباراتية بدأت منذ أكثر من عامين، اكتشفت الشرطة الإيطالية مقرا لـ"حزب" نازي جديد يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين، في جزيرة صقلية، وصادرت منه مخزوناً من الأسلحة.

وقال بيان للشرطة إن التحقيق كشف عن "مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص الذين يقيمون في أماكن مختلفة، ويتشاركون بالتعصب الإيديولوجي ولديهم رغبة في خلق حركة مناصرة للنازية، وكراهية الأجانب ومعادية للسامية".

ولم تذكر الشرطة عدد الأشخاص الذين انضموا إلى المجموعة أو عدد الاعتقالات التي تمت في إيطاليا. علماً بأن مناصرة النازية أو الجهود المبذولة لإحياء الأحزاب الفاشية تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

أطلق على "الحزب" الجديد اسم "حزب العمال الوطني الاشتراكي الإيطالي" وأظهرت الشرطة مجموعة من المعدات النازية، بما في ذلك الصليب المعقوف، وصور لأدولف هتلر إضافة لكتب وعدد كبير من الأسلحة المختلفة منها المسدسات وبنادق الصيد وغيرها.

كما صرحت الشرطة الإيطالية إن الجماعة أقامت علاقات مع جماعات متطرفة في الخارج بما في ذلك في البرتغال وبريطانيا وفرنسا.

يجدر بالذكر أن الشرطة كانت قد عثرت في يوليو/حزيران على مجموعة كبيرة من الأسلحة، والتي ضمت صواريخ جو-جو، كما اعتقلت رجلين على صلة بمجموعة متعاطفة مع النازيين بشبهة التخطيط لمهاجمة مسجد.

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