منذ أن بدأ الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا، تعالت أصواتٌ دولية كثيرة تحذّر من تداعيات العملية العسكرية التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحجة إقامة منطقة آمنة تضمن عودة اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية. ناهيك عما تسميه أنقرة خطرا على أمنها القومي ومتمثلا في قوات سوريا الديمقراطية التي تصفها تركيا بالإرهابية.

أصوات دولية وكردية تندد كلّها بالهجوم وتدعو للتدخل لوقف العملية العسكرية. لكن ماذا عن الصوت الرسمي في دمشق؟ خصوصا وأن لها آلاف الجنود في القامشلي؟

مجموعة من المقاتلين الموالين لتركيا لدى دخولهم مدينة تل أبيض السورية أسوشياتد برس

كان ليورونيوز اتصال هاتفي مع السيد أحمد مرعي النائب في البرلمان السوري. سألناه عن سبب الموقف الخجول الذي تعتمده دمشق منذ بدء الهجوم الذي يستهدف السيادة السورية على أراضيها. وكيف ترى سوريا هذه العملية ومآلها؟

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