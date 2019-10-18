كل ما تريد معرفته عن الاحتجاجات في لبنان

يشهد لبنان، منذ ليل أمس، مظاهرات شعبية ضخمة احتجاجا على الإجراءات التقشفية وفرض الحكومة رسما على استخدام تطبيقات منها "واتسآب". المتابعون للشأن اللبناني أكدوا أن الغضب الشعبي الذي يشهده لبنان هو تحصيل حاصل للفساد السياسي وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ

الوضع الاقتصادي في لبنان متدهور للغاية، فالبلاد سجلت معدلات قياسية للدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد، كما يشهد النمو الاقتصادي تراجعا على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة حيث سجلت نسبة البطالة في صفوف الشباب حوالي 38 في المائة.

ويشهد لبنان عجزا في السيولة المالية بسبب قلة تدفقات رأس المال الذي يعتمد أساسا على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون. كما يشهد الاقتصاد الفعلي أزمة حقيقية بسبب عدم توفير العملة الأجنبية المتمثلة أساسا في الدولار بسعر الصرف المحدد. وبسبب الجمود السياسي وعدم إجراء تغييرات يتردد المانحون الأجانب في عرض مساعدات مالية للبنان في الوقت الحالي.

رويترز

مطالب بسقوط النظام واستقالة الحكومة

في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتقاعس الدولة في تأمين مطالب لبنانية كثيرة، وتكاسلها في الاستجابة لنداء كوارث الحرائق التي اشتعلت مؤخراً، خرج اللبنانيون إلى الشارع يوم أمس مطالبين بإسقاط الحكومة و"رموز العهد".

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها المتظاهرون وهم يرددون "الشعب يريد اسقاط النظام" احتجاجاً على الوضع القائم. وأطلق المحتجون شعارات تطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة بالإضافة إلى استقالة حكومته.

ردود فعل سياسيين

سياسياً، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الوزراء اللبناني بإقالة الحكومة بعد فشلها. وقال جعجع في بيان: "أوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

وأوضح جعجع أن أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد.

من جهته اقترح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الحريري أن يستقيلا سويا من الحكومة، عقب اندلاع احتجاجات رفضا لفرض ضرائب جديدة.

أما وزيرة الداخلية ريّا الحسن فأشارت إلى أنه "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن، لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".

المتظاهرون يقطعون الطرقات

اتسعت رقعة الاحتجاجات من العاصمة بيروت إلى مختلف المدن الرئيسية حيث خرج المحتجون للمطالبة باستقالة الحكومة. كما قطع المتظاهرون الطرقات الرئيسية في لبنان، كالطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا، وكذا طرق العديد من المدن بالبلاد كصيدا وطرابلس بالإضافة إلى عدد من التقاطعات الحيوية.

رويترز

اتساع رقعة الاحتجاجات

في طرابلس في الشمال، خرج مئات المحتجين في مظاهرات شعبية مناهضة لسياسة الحكومة بفرض الضرائب على الشعب. ودعا المحتجون الحكومة إلى التراجع عن قراراتها وتحسين ظروف السكان في المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية.

عناصر الأمن تتصدى للمحتجين

حاولت قوات الأمن اللبنانية تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح بالعاصمة حيث ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالإغماء حسب ما أكده الصليب الأحمر اللبناني. كما استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه لإبعاد المحتجين عن ساحة رياض الصلح وقامت باعتقال العشرات.

إغلاق المدارس والمصارف

وكإجراء احترازي قررت وزارة التربية، إغلاق المدارس والجامعات هذا الجمعة؛ بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، كما قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الثانية من نوعها التي يشهدها لبنان في غضون شهر حيث يحمّل المحتجون الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بينما تؤكد الحكومة أنها تناضل لاعتماد إصلاحات تعتبرها ضرورية للنهوض باقتصاد البلاد. وأشارت الحكومة إلى أنها تبحث بشكل عاجل عن سبل تقليل العجز بين المدفوعات والإيرادات.

يذكر أن المظاهرات أجبرت مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق "واتساب".

للمزيد:

حكومة الحريري توافق على مسودة الموازنة الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان

مظاهرات في لبنان للمطالبة بإيجاد حل جذري لأزمة تراكم النفايات منذ أسابيع