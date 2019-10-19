ما مصير 50 قنبلة نووية بقاعدة جوية أميركية بتركيا مع حديث الكونغرس حظر بيع السلاح لأنقرة؟

تناقلت صحفٌ أمريكية أخباراً عن تحذيرات مسؤولين أمريكيين من احتجاز تركيا لـ 50 قنبلة نووية خلفتها القوات الأمريكية عقب انسحابها السريع من شمال سوريا ووضع القوات التركية يدها عليها.

وذكرت تقارير، أن هذه الأسلحة موجودة في قاعدة إنجرليك الجوية المشتركة بين تركيا وأمريكا على بعد 8 كم شرق أضنة جنوب شرق تركيا، والتي تحتوي مخزوناً للأسلحة النووية.

وحمّل مراقبون ترامب مسؤولية استحواذ تركيا على هذه القنابل بسبب قرار سحب القوات بوتيرة سريعة، وما تبعه من تصعيد ضد رجب طيب أدروغان وفرض عقوبات اقتصادية مهدداً بتدمير الإقتصاد التركي. وتزامن الحديث مع طرع عدد من المشرعين من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون يحظر بيع السلاح لتركيا بعد حملتها العسكرية ضد الاكراد حلفاء واشنطن، في شمال شرق سوريا.

ويلتقى عدد من مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الطاقة، التي تدير ترسانة واشنطن النووية، نهاية هذا الأسبوع للنظر في كيفية استرجاع ما يقدر بخمسين سلاحاً نووياً تكتيكياً تم احتجازه في الموقع.

من جهته صرح أحد المسؤولين أن القنابل أصبحت الآن فعلاً رهينة لدى أردوغان ويخشى أن تؤدي إزالة الأسلحة بطريقة غير مدروسة إلى نهاية العلاقات بين حلفاء الناتو، بينما تركها بيد الأتراك يمكن أن يعرض أسلحة الدمار الشامل للخطر.

وكان أردوغان قد صرح سابقاً بأنه من "غير مقبول" عدم السماح بإمداد تركيا بالأسلحة بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها البلاد في عام 1980.