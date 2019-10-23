يبدو أن الوضع المشتعل الذي يرزح تحته الأكراد في شمال سوريا لم ينحصر لهيبه هناك، بل امتد لمناطق أبعد كثيراً من تلك الحدود.

ففي جنيف أشعل رجل كردي يبلغ من العمر 31 عاماً النار في نفسه خارج مبنى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صباح الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحاول الرجل الذي يسكن في ألمانيا دخول المبنى الذي يواجه مأوى لطالبي اللجوء بعد أن سكب على نفسه البنزين، إلا أن رجال الأمن والإسعاف حالوا دون ذلك.

ونجحت فرق الإنقاذ بإطفاء النيران وإنقاذ حياة الرجل، رغم الإصابات والحروق البالغة التي استدعت نقله بمروحية إلى مستشفى جامعة لوزان المتخصصة بعلاج حوادث الحروق، وقالت الشرطة إنها تشتبه بأن يكون الدافع وراء إشعال الرجل نفسه سياسياً، إلا أن حالته الصحية لا تسمح أبداً باستجوابه و معرفة الأسباب .

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيتش لرويترز: "نشعر بحزن وصدمة لهذا الحادث الذي وقع أمام مقرنا في جنيف هذا الصباح، نأمل بشفائه، ونفكر بأسرته وأحبائه".

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