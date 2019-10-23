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سويسرا

كردي سوري يشعل النار بنفسه أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في جنيف

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بقلم:  يورونيوز 
مدخل جانبي لمبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث أحرق رجل كردي نفسه 23 أكتوبر 2019
مدخل جانبي لمبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث أحرق رجل كردي نفسه 23 أكتوبر 2019 -
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رويترز
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يبدو أن الوضع المشتعل الذي يرزح تحته الأكراد في شمال سوريا لم ينحصر لهيبه هناك، بل امتد لمناطق أبعد كثيراً من تلك الحدود.

ففي جنيف أشعل رجل كردي يبلغ من العمر 31 عاماً النار في نفسه خارج مبنى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صباح الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحاول الرجل الذي يسكن في ألمانيا دخول المبنى الذي يواجه مأوى لطالبي اللجوء بعد أن سكب على نفسه البنزين، إلا أن رجال الأمن والإسعاف حالوا دون ذلك.

ونجحت فرق الإنقاذ بإطفاء النيران وإنقاذ حياة الرجل، رغم الإصابات والحروق البالغة التي استدعت نقله بمروحية إلى مستشفى جامعة لوزان المتخصصة بعلاج حوادث الحروق، وقالت الشرطة إنها تشتبه بأن يكون الدافع وراء إشعال الرجل نفسه سياسياً، إلا أن حالته الصحية لا تسمح أبداً باستجوابه و معرفة الأسباب .

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيتش لرويترز: "نشعر بحزن وصدمة لهذا الحادث الذي وقع أمام مقرنا في جنيف هذا الصباح، نأمل بشفائه، ونفكر بأسرته وأحبائه".

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