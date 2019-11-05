شاهد: توتر الأجواء في البيرو بعد خروج احتجاجات مناهضة لمصارعة الثيران

تظاهر مئات المحتجين في ليما يوم الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر، للمطالبة بإنهاء "رياضة" مصارعة الثيران، تزامناً مع بدء الحدث الأبرز في البلاد (فيريا تورينا ديل سينور دي لوس ميلايروس). وقام المتظاهرون بمراقبة المشجعين الذين دخلوا حلبة مصارعة الثيران، وشهد الشارع تطور التوترات إلى مشاجرات. وقال المحتجون إن هذه الرياضة الدموية تسبب معاناة مفرطة للحيوانات، تؤدي في نهاية المطاف إلى موتها. وجلب الإسبان مصارعة الثيران إلى أمريكا اللاتينية، ومع ذلك فقد حظرت أجزاء من إسبانيا والبرتغال مؤخرا هذه الممارسة.
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