رئيس البرازيل يتهم ليوناردو دي كابريو بالمساهمة بتمويل إحراق غابات الأمازون

في تصريحات نارية ألقاها يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني أمام أنصاره في العاصمة برازيليا، وجه الرئيس جائير بولسونارو أصابع الاتهام صوب الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو، وقال بولسونارو "دي كابريو رجل رائع، أليس كذلك؟ يقدم الأموال لإشعال النار في غابات الأمازون".

يتهم الرئيس الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد، الممثل والمنتج الأمريكي بتقديم الدعم المادي للجمعيات الإنسانية التي تقف وراء الحرائق التي نشبت قبل أشهر في غابات الأمازون والتهمت مساحات واسعة.

وجاءت تعليقات بولسونارو عقب مداهمة قامت بها الشرطة لمقر جمعيتين غير ربحتين في ولاية بارا في الأمازون. وبحسب الشرطة المحلية إن رجال الإطفاء اتهموا مجموعة من المتطوعين والذين يعملون مع هذه الجمعيات بإشعال الحرائق بغية الحصول على تمويل من المنظمات المعنية بحماية البيئة.

ونفى النجم السينمائي تبرعه للصندوق العالمي للحياة البرية، وشدد على أنه "لم يمول المنظمات المستهدفة على الرغم من استحقاقها الدعم".

وكان ديكابريو قد صرح بعد يوم واحد من تدشين مبادرة "تحالف الأرض"(إيرث الاينس)، قبل أشهر والتي أسسها مع الناشطين في الأعمال الخيرية لورين باول جوبز وبرايان شيث، لصندوق للطوارئ بمبلغ خمسة ملايين دولار للمساعدة في الحفاظ على هذه الغابات المطيرة، أن "الأزمة المتعلقة بحرائق غابات الأمازون مأساة لا تصدق"، وحث الحكومات على بذل المزيد من الجهد.

ويعرف ديكابريو بالبيئي الملتزم، وتلقى إشادة كبيرة من مختلف الجمعيات المناصرة للبيئة لنشاطاته العديدة.

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