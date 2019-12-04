بدء محاكمة رئيسي وزراء سابقين ورجال أعمال بتهمة الفساد في الجزائر

بدأت بعد ظهر اليوم محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى (ترأس الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، وعدد من رجال الأعمال، في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.

وكان قد تم تأجيل هذه الجلسة يوم الإثنين إلى اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول من قبل محامي الدفاع عبد المجيد السليني بسبب عدم توفر الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة، على حد تعبيره.

وهذه المحاكمة هي الأولى إثر تحقيقات واسعة النطاق في قضايا فساد أثيرت عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/إبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش. وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في العام 1962 التي تتم فيها محاكمة رؤساء حكومة.

ويمثل أمام المحكمة أيضا وزيرا الصناعة السابقان محجوب بدة (2017) ويوسف يوسفي (2017-2019). إضافة إلى العديد من رجال الأعمال بينهم علي حداد الذي تتولى إحدى شركات مجموعته توزيع شاحنات ثقيلة من صنع إيطالي في الجزائر.

وضمن المتهمين أيضا محمد بعيري رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفال التي تملك مصنع تجميع جزائري لعربات "إيفيكو" الإيطالية الصناعية، وأحمد معزوز رئيس شركة تجمع وتوزع سيارات من صنع صيني في الجزائر.

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