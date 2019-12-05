شاهد: ليون تحتفل بمهرجان الأضواء رغم البرد القارس ومناخ اجتماعي "متوتر"

تتجدد اليوم في مدينة ليون الفرنسية الاحتفالات بمهرجان الأضواء، التي تتواصل حتى يوم الأحد 08 كانون الأول/ديسمبر، والتي ستقدم خلالها عروض عدة مرتبطة بموضوع تغير المناخ. وستكون هذه الدورة بحسب المنظمين أجمل نسخة للمهرجان، حيث أعدت للمناسبة 65 لوحة فنية، سيتم عرضها في نحو ثلاثين موقعا مختلفا. ومن بين اللوحات الجدارية الفنية المعبرة عن مهارة كبيرة، تلك التي ستعرض في ساحة "لي تورو" قرب دار الأوبرا، والتي ستطرح تساؤلات لدى المشاهدين، عن مدى قدرتهم للعيش دون كهرباء.
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