Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

نزوح جماعي من مدينة غزة.. قوافل الفلسطينيين تتزايد تحت وطأة القصف والجوع

نازحون فلسطينيون يغادرون شمال غزة، الخميس 28 أغسطس 2025.
نازحون فلسطينيون يغادرون شمال غزة، الخميس 28 أغسطس 2025. حقوق النشر  Abdel Kareem Hana/AP.
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تحت وطأة القصف الإسرائيلي، تتحرك قوافل النزوح من مدينة غزة في مركبات مكتظة بالناس وما تبقى من ممتلكاتهم، متجهة نحو الطرق المؤدية إلى الجنوب، كما أظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم.

أجبرت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة آلاف العائلات على إخلاء منازلها، خصوصاً بعد توسع عمليات نسف المباني. فقد دمرت التفجيرات العنيفة أحياء كاملة، ولم تترك للسكان أي ملاذ آمن.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان المهددين بالنزوح إلى نحو مليون نسمة، مع استمرار القوات الإسرائيلية في التوغل داخل المدينة.

نازحون فلسطينيون يغادرون شمال غزة، الخميس 28 أغسطس 2025.
نازحون فلسطينيون يغادرون شمال غزة، الخميس 28 أغسطس 2025. Abdel Kareem Hana/AP

خطة عسكرية للسيطرة على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس تكثيف حملته البرية، زاعمًا استهداف عشرات المواقع التي وصفها بـ"الإرهابية"، مع توسيع نطاق عملياته في الشمال والجنوب، مع إعلان الدولة العبرية اليوم بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد أن صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، في توجه يعكس اعتماد خيار "الاحتلال المباشر" بعد فشل محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتصاعد الضغوط السياسية بفعل استمرار مفاوضات ملف الرهائن.

Related

وفي السياق نفسه، كشف وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن اسم العملية المرتقبة "مركبات جدعون 2"، في إشارة إلى حجمها وأهميتها الاستراتيجية. كما أعلنت المؤسسة العسكرية تعبئة نحو 60 ألف جندي احتياط، فيما أكدت المتحدث باسم الجيش بدء عمليات إجلاء واسعة للسكان باتجاه الجنوب.

مخاطر إنسانية متصاعدة

حذرت المنظمات الدولية من أن التصعيد الإسرائيلي، بالتزامن مع الإجلاء القسري نحو الجنوب، يهدد بوقوع "كارثة إنسانية واسعة النطاق"، وسط محدودية الممرات الآمنة وضعف قدرة المناطق المستقبلة للنازحين على الاستيعاب. وقدّر الدفاع المدني الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 1000 مبنى في حيي الزيتون والصبرة منذ تكثيف الهجوم في 6 آب/ أغسطس.

كما يفاقم النزوح القسري معاناة السكان الذين يعيشون أصلاً في ظل مجاعة وظروف صحية وبيئية متدهورة. وقد وصف برنامج الأغذية العالمي المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها بأنها "قطرة في بحر"، بعد أيام فقط من إعلان الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في غزة.

نازحون فلسطينيون يغادرون شمال غزة، الخميس 28 أغسطس 2025.
نازحون فلسطينيون يغادرون شمال غزة، الخميس 28 أغسطس 2025. Abdel Kareem Hana/AP

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، تسجيل 39 حالة وفاة منذ إعلان تصنيف المجاعة في القطاع، بينهم 6 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا سوء التغذية إلى نحو 313، من ضمنهم 119 طفلًا.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل قرابة 62,966 شخصًا وإصابة 159,266 آخرين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

رئيس لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني: نزع سلاح المخيمات قد يمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقًا جديدة

فيديو - عائلة فلسطينية تعود إلى أنقاض منزلها في مخيم جباليا بعد سنوات من النزوح

غارات إسرائيلية على غزة تقتل العشرات ومظاهرات في تل أبيب تطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر