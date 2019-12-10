روسيا تسعى إلى نشر مراسلات سرية تبرأ ذمتها من مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال وزير الخراجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن بلاده تسعى إلى نشر مجموعة من المراسلات السرية التي تمت بين واشنطن وموسكو خلال عامي 2016 و2017.

وأكد لافروف أن الخطوة تأتي لدحض الاتهامات الموجهة لموسكو بالتدخل للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أتت بالرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم عام 2016.

وقال لافروف عقب لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "اقترحنا على زملائنا أنه يتوجب نشر المراسلات بين أكتوبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 حتى يتضح الأمر للجميع من أجل تبديد جميع الشكوك التي لا أساس لها من الصحة".

وحذر بومبيو لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2020 وقال: "كنت واضحا في شان التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض".

وأضاف: "قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي اجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد".

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأمريكية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت أخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

عقوبات وكوريا الشمالية

وتطرق لافروف لمسألة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على موسكو ووصفها بأنها لا تخدم أي طرف من الأطراف.

من جهته عبر بومبيو عن اعتقاده بأنه سيكون هناك إعلاناً هاماً وقريباً بشأن العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الروسية.

وقال بومبيو إنه يأمل في أن تحترم كوريا الشمالية التزامها بالعمل على نزع أسلحتها النووية بدلاً من اختبار صواريخ جديدة.

وتوقفت المباحثات الأمريكية – الكورية الشمالية بشأن تخلص بيونغ يانغ من منظومتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في ظل تهديدات متبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعرض لافروف أن تتدخل موسكو للمساعدة في تخطي ما وصفه المأزق الحالي بين البلدين.