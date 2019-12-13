تسعين ثانية بالفيديو تشرح لك "الزلزال الانتخابي" البريطاني

في المقابل سيواجه جونسون تحديات أخرى في المستقبل خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فوز الحزب القومي الإسكتلندي بأغلبية واسعة، وهو الحزب الذي يسعى إلى الاستقلال عن التاج الملكي.