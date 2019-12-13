تسعين ثانية بالفيديو تشرح لك "الزلزال الانتخابي" البريطاني

- تشير النتائج شبه النهائية إلى فوز كبير لحزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون، في الانتخابات البريطانية. الأغلبية مؤمنة، خصوصاً وأن المحافظين فازوا بمقاعد كانت حكراً على العمال لسنوات طويلة.
- اعتبر جونسون النتائج بمثابة "تفويض كبير"، ما قد يسهم في مضي بريطانيا قدماً في الطلاق مع الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، ألا وهو الـ 31 من كانون الثاني/يناير القادم.
تعرض حزب العمال بقيادة زعيمه جيرمي كوربن لخسارة فادحة وتاريخية ووصف كوربن ليلة إعلان النتائج بـ "الليلة المخيبة للآمال" مضيفاً أنه لن يقود حزبه في انتخابات أخرى.
في المقابل سيواجه جونسون تحديات أخرى في المستقبل خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فوز الحزب القومي الإسكتلندي بأغلبية واسعة، وهو الحزب الذي يسعى إلى الاستقلال عن التاج الملكي.