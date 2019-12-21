شاهد: المتظاهرون الجزائريون يرفضون رئاسة تبون

استمرت مظاهرات الحراك الجزائري للجمعة رقم 44 رفضاً لرئاسة عبد المجيد تبّون الذي حلف اليمين الدستورية كرئيس للبلاد يوم الخميس. ويرى المتظاهرون أن تبّون يعد جزءاً من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أدت الاحتجاجات إلى استقالته من منصبه في أبريل – نيسان الماضي. ورفض المتظاهرون دعوات تبّون لإجراء حوار مجتمعي حول مطالبهم.
No Comment المزيد من
شاهد: شهران من الاحتجاجات العنيفة في تشيلي
فيديو: طالبة من فيرجينيا تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة 2020
شاهد: أنصار الحريري يشتبكون مع الجيش وسط بيروت
شاهد: نشطاء بيئيون يغلقون شارعاً وسط سيدني مطالبين بحالة طوارئ مناخية
شاهد: أبرز وأجمل مقاطع الفيديو لأحداث الأسبوع
شاهد: "سانتا كلوز" يتجول على ظهر جمل في شوارع القدس
شاهد: ملكة بريطانيا تؤكد أن تنفيذ "بريكست" أولوية الحكومة
اشتباكات عنيفة في محيط ملعب كامب نو أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد
شاهد: ساوث ويلز الأسترالية تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق
شاهد: بداية تقطيع الجليد استعدادا لمهرجان النحت الشتوي في الصين
شاهد: تدخل رجال الإطفاء لإخماد حريق خلال المظاهرات في باريس
شاهد: روبوتات تلعب كرة الطاولة وتنقذ حياة الانسان
شاهد: 1500 طالب عسكري روسي يشاركون في حفل راقص يستحضر روسيا القيصرية
شاهد: قبيل مواجهة الكلاسيكو .. بيكيه وراموس في قبلة رومانسية