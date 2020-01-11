شاهد: عرض قناديل وأضواء ساحر يفتتح مهرجان الربيع في ديانغ الصينية

انطلق الخميس 9 كانون الثاني/ يناير عرض قناديل وأضواء في مدينة ديانغ الصينية، في مقاطعة سيشوان، كجزء من احتفالات الربيع للسكان المحليين.
وتجمع العروض التي يتجاوز عددها الإجمالي السبعين عرضاً ما بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة كالهولوغرام والعروض على الماء.
وتستمر العروض حتى 16 شباط/ فبراير في إطار جهود الحكومة المحلية لتعزيز السياحة والاقتصاد.
No Comment المزيد من
شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز
شاهد: حرفة صناعة البخور من نبتة الخيزران في فيتنام
شاهد: المحامون يفترشون أرض قصر العدل في العاصمة باريس
شاهد: الكنديون يكرمون أرواح ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران
شاهد: الفيلة تتصدر المهرجان البوذي في سريلانكا
شاهد: احتجاجات في الهند تنديداً بالهجوم على جامعة "جواهر لال"
شاهد: الجليد يزيد من جمال الطبيعة في مناطق شمال شرق الصين
شاهد: آلاف المحتجين يتظاهرون في باريس ضدّ "قانون التقاعد"
شاهد: كاثوليك الفلبين يحتفلون بموكب تمثال "المسيح الأسود"
شاهد: أوكرانيون يضعون أكاليل الأزهار في مطار بوريسبل بكييف
شاهد: زلزال بقوة 6.4 على سلم ريختر يتسبب في أضرار كبيرة ببورتوريكو
شاهد: فرق الإنقاذ تقدم الإسعافات الأولية للحيوانات المنكوبة
شاهد: ثلوج بداية السنة تُلبسُ كابول ثوبا أبيضا
شاهد: في ألمانيا...ألعاب القوى بشجرة عيد الميلاد