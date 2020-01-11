عاجل

no comment

شاهد: عرض قناديل وأضواء ساحر يفتتح مهرجان الربيع في ديانغ الصينية

انطلق الخميس 9 كانون الثاني/ يناير عرض قناديل وأضواء في مدينة ديانغ الصينية، في مقاطعة سيشوان، كجزء من احتفالات الربيع للسكان المحليين.

وتجمع العروض التي يتجاوز عددها الإجمالي السبعين عرضاً ما بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة كالهولوغرام والعروض على الماء.

وتستمر العروض حتى 16 شباط/ فبراير في إطار جهود الحكومة المحلية لتعزيز السياحة والاقتصاد.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox