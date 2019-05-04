شاهد: ملوك وأحصنة مزركشة في مهرجان خيول الخمر في اسبانيا

أقيم الخميس أحد أكثر المهرجانات الغنية بالألوان في إسبانيا مهرجان "الركض للنبيذ" السنوي في قرية كارافاكا دي لا كروز الواقعة في جنوب شرق إسبانيا. قصة المهرجان تعود لأسطورة شعبية منذ أيام الغزو العربي لإسبانيا والمعروف بالغزو الإسلامي للأندلس عندما كانت القرية تحت الحصار بالاضافة لتسمم إمدادات المياه. ويحكي أن الفرسان المسيحيين وصلوا لإنقاذ القرية وهم يحملون قنينات الخمر، التي كانت مربوطة على الخيول وتمكنوا من نقل السكان إلى مكان آخر قبل أن يتيقن الجيش المحاصر ما كان يحدث.