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محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستبدأ في 17 آذار/مارس المقبل

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو   -  
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أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية اليوم الثلاثاء أن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في عدد من القضايا ستبدأ بتاريخ 17 آذار/مارس.

وقالت وزارة العدل في بيان مقتضب "ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتنياهو في 17 آذار/مارس المقبل" في المحكمة المركزية في القدس، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة لرئيس الوزراء الذي يصارع من أجل بقائه السياسي.

ووجهت وزارة العدل الإسرائيلية في 28 كانون الثاني/يناير الماضي إلى نتنياهو تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بعيد تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وكان خصومه قد حشدوا بالفعل أغلبية في في البرلمان لحرمانه من الحصانة.

وينفي نتنياهو التهم ويقول إنه ضحية مطاردة ذات دوافع سياسية.

وقدم أفيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، حيث سيحاكم نتنياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.

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