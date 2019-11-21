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إسرائيل

الإدعاء الإسرائيلي يكشف عن قراره بشأن ملفات الفساد المتعلقة بنتنياهو

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الكنيست، بالبرلمان الإسرائيلي في القدس
صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الكنيست، بالبرلمان الإسرائيلي في القدس -
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رويترز
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اعلن المدعي العام الاسرائيلي افيخاي مندلبنت الخميس أنه يعتزم اتخاذ قراره بشأن ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عند الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش)

وقال بيان وصل من وزارة العدل "ان المدعي العام سيدلي ببيان لوسائل الإعلام في وزارة العدل في شارع صلاح الدين في القدس بشان الملفات التي يتم فيها التحقيق مع رئيس الوزراء كمشتبه به. وسيتم تسليم البيان للصحافيين دون إمكانية طرح الأسئلة".

ومن المتوقع أن يصدر المدعي العام قراره بخصوص مجموعة من تهم الكسب غير المشروع التي ينكرها نتنياهو.

وقد يوجه اتهامات ب"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" إلى نتنياهو في واحد أو أكثر من الملفات التي يحمل كل منها اسما خاصا به مع أربعة أرقام.

يمكن أن تنهي هذه الملفات حياة نتنياهو السياسية بشكل دائم في حال وجهت له لائحة اتهام، في حين أن تأجيله تقديم لائحة اتهام قد يمنحه فرصة جديدة للحياة.

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