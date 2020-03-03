72 % من الأمريكيين يرون أن "فيسبوك" يتمتع بنفوذ مفرط

يعتبر أكثر من سبعة أمريكيين من كل عشرة أن "فيسبوك" يتمتع بنفوذ مفرط، على ما أظهر استطلاع نشره موقع "ذي فيرج" في مؤشر إلى التشكيك المتنامي من العامة إزاء دور هذه الشبكة الاجتماعية العملاقة.

وبيّنت نتائج هذا الإستبيان الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر على 1123 مواطنا أمريكيا تحفظات كثيرة من المستخدمين إزاء إدارة "فيسبوك" للبيانات الخاصة.

وحدهم 41 % من الأشخاص المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يثقون بما فيه الكفاية بـ"فيسبوك" لتشارك المعلومات. ومن بين الأسباب المقدمة لعدم استخدام هذه المنصة، تصدر الخوف من إساءة استخدام البيانات الخاصة القائمة.

في المقابل، حازت "مايكروسوفت" و"أمازون" و"نتفليكس" و"آبل" و"غوغل" على المستوى الأعلى من الثقة لدى العامة بين الشركات العاملة في القطاع.

كذلك أفادت أكثرية ساحقة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أنهم سيشعرون بخيبة أمل إذا ما توقفت هذه الشركات عن العمل. لكن هذه النسبة تتدنى إلى 55 % لدى السؤال عن مشاعرهم إزاء فرضية زوال محتمل لـ"فيسبوك"، و43 % مع "إنستغرام" (المملوكة لـ"فيسبوك") و33 % فقط لدى السؤال عن "تويتر".