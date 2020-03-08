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فرنسا

شاهد: شوكولاتة فيروس كورونا ترسم الابتسامة على الوجوه المتجهمة في فرنسا

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بقلم:  يورونيوز
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صانع الحلوى جان فرانسوا بري ينظر إلى "فيروس كورونا شوكلاته" التي صنعها في محله في بريتاني بشمالي فرنسا. 08/03/2020
صانع الحلوى جان فرانسوا بري ينظر إلى "فيروس كورونا شوكلاته" التي صنعها في محله في بريتاني بشمالي فرنسا. 08/03/2020   -  
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أ ف ب/فيديو
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لم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي "جان فرانسوا بري" أن يكون فيروس كورونا ملهماً له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها، فمن اليوم وخلال زيارة أي شخص لمحل "الدوقة آن" في بلدة "لانديفيزو" بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا ستجد كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غلفت باللوز المشوي.

يقول صاحب المحل وصانح الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء ثم يغطيها بلون أسود بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها.

يخيل للناظرعند رؤيتها كأنه في مختبر طبي، فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف تعلوها حبات حمراء لكن طعمها لذيذ حلو المذاق.

ويصف "بري" ذهول الزبائن عندما رأوها، وكيف رسمت كورونا شوكلاته الابتسامة على وجوههم في هذه الأيام الصعبة.

الفكرة استوحاها صانع الحلوى من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم ويدب الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلا عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة ويتفرد بها محله، ويضيف أن فكرته المقبلة ستكون شكولاتة تحكي كاريكاتوريات حول الانتخابات المحلية بفرنسا.

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