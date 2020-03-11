تونس تعتقل 5 أشخاص للإشتباه بتورطهم في الهجوم الانتحاري أمام السفارة الأمريكية

أعلنت النيابة العمومية التونسية لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ قوات الأمن اعتقلت خمسة أشخاص على علاقة بالإنتحاريين، اللذين فجّرا نفسيهما أمام السفارة الأميركية في العاصمة الجمعة، مشيرةً إلى أنّ المشتبه بهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي.

وقال المتحدث باسم النيابة العمومية والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إنّ المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتمّ استجوابهم في ثكنة القرجاني في تونس العاصمة وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.

وحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الانتحاريين هما سليم الزنادي وحبيب لعقة، كانا قد اعتقلا في 2014 بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أحدهما غادر السجن حديثا.

ولم يقدّم الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيّ تفاصيل أخرى بشأن الموقوفين الخمسة.

وكان الانتحاريان فجّرا نفسيهما صباح الجمعة قرب دوريّة أمنيّة في منطقة البحيرة 2 مقابل السفارة الأميركية، ممّا أسفر عن إصابة ملازم وخمسة أمنيين آخرين وإمرأة مدنية، وتوفّي الملازم البالغ من العمر 52 عاماً، بعد ساعات متأثراً بجروحه.

ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية حتى الآن عن إحراز أيّ تقدّم آخر في التحقيق الذي بدأ الجمعة، كما لم تتبنّ أي جهة هذا الاعتداء.

ولا تزال تونس تعيش على وقع هجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش وسيّاحاً أجانب، كما يستمر فرض حال الطوارئ في عموم أنحاء البلاد منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 أمنياً.