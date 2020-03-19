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ألمانيا

ألمانيا: حملة مداهمات ضدّ حركة "مواطنو الرايخ" النازية الجديدة

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بقلم:  يورونيوز
عنصران من الشرطة الألمانية ينقلان علبتين بعد مداهمة أحد البيوت التي كان يستخدمها التنظيم المتطرف
عنصران من الشرطة الألمانية ينقلان علبتين بعد مداهمة أحد البيوت التي كان يستخدمها التنظيم المتطرف   -   حقوق النشر  Carsten Koall/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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شنت الشرطة الألمانية حملة واسعة على عدد من المقرات التابعة لاتحاد "الشعوب والعشرائر الألمانية" التابع لحركة "مواطنو الرايخ" النازية الجديدة.

وقالت الشرطة في بيان إن الوضع الخطير الذي تواجهه البلاد في مواجهة انتشار وباء كورونا لن يمنع السلطات من مكافحة العنصرية.

وتضمنت الحملة مداهمة مقرات المجموعة في 10 من بين 16 ولاية ألمانية تم خلالها التحفظ على أسلحة ووسائل دعاية للنازية الجديدة.

ولا تعترف حركة "مواطنو الرايخ"، التي يبلغ عدد أعضائها 19 ألفاً، بالدولة الألمانية ككل، وتسعى لعودة مجد إمبراطورية الرايخ التي أسسها أدولف هتلر بدءاً من عام 1937.

وتشتهر الحركة بمعاداتها للسامية وعنصريتها تجاه الأعراق والمعتقدات الدينية المختلفة كما تنكر جرائم الهولوكوست بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وتأتي المداهمات بعد حوالي شهر من إقدام إرهابي يشتبه مرتبط باليمين المتطرف بقتل تسعة أشخاص من أصول غير ألمانية في مقهى بمدينة هاناو في غرب ألمانيا.

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