ألمانيا: حملة مداهمات ضدّ حركة "مواطنو الرايخ" النازية الجديدة

شنت الشرطة الألمانية حملة واسعة على عدد من المقرات التابعة لاتحاد "الشعوب والعشرائر الألمانية" التابع لحركة "مواطنو الرايخ" النازية الجديدة.

وقالت الشرطة في بيان إن الوضع الخطير الذي تواجهه البلاد في مواجهة انتشار وباء كورونا لن يمنع السلطات من مكافحة العنصرية.

وتضمنت الحملة مداهمة مقرات المجموعة في 10 من بين 16 ولاية ألمانية تم خلالها التحفظ على أسلحة ووسائل دعاية للنازية الجديدة.

ولا تعترف حركة "مواطنو الرايخ"، التي يبلغ عدد أعضائها 19 ألفاً، بالدولة الألمانية ككل، وتسعى لعودة مجد إمبراطورية الرايخ التي أسسها أدولف هتلر بدءاً من عام 1937.

وتشتهر الحركة بمعاداتها للسامية وعنصريتها تجاه الأعراق والمعتقدات الدينية المختلفة كما تنكر جرائم الهولوكوست بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وتأتي المداهمات بعد حوالي شهر من إقدام إرهابي يشتبه مرتبط باليمين المتطرف بقتل تسعة أشخاص من أصول غير ألمانية في مقهى بمدينة هاناو في غرب ألمانيا.