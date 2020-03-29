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المملكة العربية السعودية

وباء كورونا: السعودية تصادر 5 ملايين كمامة طبية مخزنة لبيعها لاحقا بسعر أعلى

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
Virus Outbreak Czech Republic
Virus Outbreak Czech Republic   -   حقوق النشر  Petr David Josek/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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صادرت السلطات السعودية أكثر من خمسة ملايين كمامة خلال أسبوع جرى تخزينها لبيعها لاحقا بسعر أعلى، في وقت تتزايد أعداد ضحايا وباء كوفيد-19 في المملكة التي سجلت 4 وفيات وأكثر من 1200 إصابة.

وضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة في حائل شمال الرياض مليون و168 ألف كمامة مخزّنة لدى شخص أجنبي كان ينوي بيعها في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الأحد. وقامت السلطات بحجز الكمامات وإعادة وضعها في الأسواق بمنطقة حائل.

وفي جدة، عثرت فرق التفتيش الحكومية الأربعاء على أربعة ملايين و310 آلاف كمامة مخزنة. وتم حجز الكميات "وإعادة توزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها"، بحسب الوكالة.

وفرضت السعودية التي يزورها ملايين المسلمين سنويا لأداء العمرة ومناسك الحج، إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق الرحلات الجوية.

وتوفي أربعة أشخاص في السعودية جراء الفيروس بينما أصيب 1203 أشخاص تعافى منهم 37.

وهناك طلب كبير على الكمامات في كل أنحاء العالم للاستخدام الطبي وللحد من انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة أكثر من 30 ألف شخص.

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