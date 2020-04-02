زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي تفتح حسابا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي

أسال خبر فتح زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي حسابا على فيسبوك الكثير من الحبر، وهو ما جعل سان سو كي تؤكد في رسالة أنها اضطرت إلى فتح حساب من أجل "التواصل بشكل أسرع وأكثر كفاءة" حول جائحة فيروس كورونا.

وأشارت أونغ سان سو كي في رسالتها إلى أنها كانت مترددة في السابق في الانضمام إلى موقع التواصل الاجتماعي، وقد لقي منشورها حوالي 310.000 اعجاب في غضون ساعات. واكتسب حساب أونغ سان سوكي منذ ذلك الحين أكثر من 700 ألف متابع، وقد تمّ التأكد من خلال فيسبوك بأنه حساب حقيقي.

وتزامن أول منشور لزعيمة ميانمار مع التحذير الذي أطلقته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، والذي يفيد بأن ما يقدر بـ 350 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار أمام "كارثة صحية" وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أونغ سان سوكي تعرضت إلى الكثير من الانتقادات على موجة العنف الطائفي في ميانمار والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة.