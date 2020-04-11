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شاهد: غرف المعيشة والمطابخ تتحول لمنصات تدريب لراقصي البالية الروس
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شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
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شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
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شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
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شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
no comment
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
no comment
شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
no comment
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
no comment
شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
no comment
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
no comment
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
no comment
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
no comment
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
no comment
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
no comment
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا
no comment
شاهد: شوارع مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة بسبب كورونا
no comment
شاهد: عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يوماً من التوقف
no comment
شاهد: عرض مسرحي لتوعية أطفال اللاجئين السوريين بمخاطر فيروس كورونا
no comment
شاهد: لقطات لطائرة بدون طيار تظهر كاب تاون خالية بسبب الحظر الصحي الشامل
no comment
شاهد: مدينة ووهان تحتفل برفع الحجر ونهاية الإغلاق التام على طريقتها الخاصة
no comment
شاهد: سيارة "كورونا" لتوعية سكان حيدر آباد بأهمية التباعد الاجتماعي
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شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا
شاهد: شوارع مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة بسبب كورونا
شاهد: عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يوماً من التوقف
شاهد: عرض مسرحي لتوعية أطفال اللاجئين السوريين بمخاطر فيروس كورونا
شاهد: لقطات لطائرة بدون طيار تظهر كاب تاون خالية بسبب الحظر الصحي الشامل
شاهد: مدينة ووهان تحتفل برفع الحجر ونهاية الإغلاق التام على طريقتها الخاصة
شاهد: سيارة "كورونا" لتوعية سكان حيدر آباد بأهمية التباعد الاجتماعي