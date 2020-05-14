أوروبا تؤكد أن التوصل إلى لقاح ضد كورونا يحتاج عاماً في أحسن الأحوال

أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، اليوم الخميس: "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".

وتوقعت وكالة الأدوية الأوروبية أن يتمّ التوصل إلى علاج لكوفيد-19 خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال الدكتور ماركو كافاليري: إن الموافقة على الأدوية لعلاج كوفيد-19 قد تكون ممكنة "قبل الصيف"، مستشهدا بالتجارب السريرية الجارية. وتشير النتائج المبكرة الأخيرة للعقار "ريمديسيفير" إلى أنه يمكن أن يساعد المرضى على التعافي من الفيروس بشكل أسرع.

وعلى الرغم من أن تطوير اللقاح يستغرق عادةً سنوات، قال كافاليري إنه إذا أثبتت بعض اللقاحات التي تم اختبارها، أنها فعالة، فقد يتم ترخيصها في وقت مبكر بداية العام المقبل.

وكان العديد من رؤساء الدول وعلماء الأوبئة وخبراء الصحة، وجهوا اليوم نداء، دعوا فيه كافة الدول إلى الوحدة خلف هدف الوصول إلى "لقاح الشعوب" ضد كوفيد-19، وسط تأكيد على وجوب أن يكون أي علاج أو لقاح فعّال متاحاً بالمجان لأي شخص يحتاجها في العالم.