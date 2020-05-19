بعد أكثر من 60 يومًا على إغلاقه.. موقع "أكروبوليس" أثينا يفتح أبوابه مجددا أمام السياح

بعد مرور أكثر من 60 يومًا على إغلاق موقع "أكروبوليس" في أثينا، شرع أشهر المعابد الأثرية اليونانية في فتح أبوابه مجددا أمام المواطنين والسياح المتوافدين من مختلف أنحاء العالم، كما كل المواقع الأثرية في البلاد، بعد أن رفعت اليونان القيود والتدابير المشددة التي فرضتها قبل شهرين لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وكانت وزيرة الثقافة لينا ميندوني الإثنين على قائمة الحاضرين إلى المكان إضافة إلى العديد من الصحفيين والموظفين. وإلتزم جميع الحاضرين بإرتداء الأقنعة الواقية. هذا ويشدد الموظفون من كانوا في استقبال القادمين على التزام الحضور بقواعد التباعد الاجتماعي والإبقاء على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين بعضهم البعض.

وقالت رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبول: "نحن نعتني بمعالمنا الثقافية الفريدة التي تستقبل ملايين الزوار في كل عام. وفي الوقت عينه نقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم". هذا، وتأمل ميندوني، أن يختار السياح اليونان وجهة سياحية لقضاء عطلاتهم بعد أسابيع الحظر الكلي التي أجبرتهم على التزام منازلهم.

كما أعيد الإثنين فتح حوالي 200 موقع أثري في جميع أنحاء اليونان. إلا أنه من المقرر أن تفتح المتاحف أبوابها وبحسب قرار السلطات في 15 يونيو/حزيران. وتم تسجيل 2836 حالة إصابة بفيروس "كوفيد_19" في اليونان حتى تاريخ اليوم، و165 حالة وفاة.