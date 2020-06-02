كيف يمكن لأسبوع عمل من أربعة أيام أن ينقذنا؟

بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة مع عائلته في رحلة إلى الساحل، راودت جوني تووز، الرئيس التنفيذي لوكالة التسويق "لايب" فكرة تخصيص عطلة نهاية أسبوع طويلة، وبمجرد عودته إلى العمل، اقترح تووز نهجا جديدا للعمال من خلال تخصيص الاثنين أو الجمعة كيوم إضافي لعطلة نهاية الأسبوع.

ومع وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يعملون من منازلهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أصبح العمل واختيار مكان ممارسة الوظيفة أكثر مرونة، كما أن فكرة العمل من الاثنين إلى الجمعة ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، قد يصبح شيئًا من الماضي قريبا.

العمل أقل سينقذ البيئة

يعتقد الدكتور جان إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد، أن التغييرات التي يتم إجراؤها بسبب فيروس كورونا يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو "ثورة" من شأنها أن تجعل أسبوع العمل الذي يستغرق أربعة أيام حقيقة واقعة للمزيد من الناس حيث يقول: "أعتقد أنه إذا كانت هناك بطانة فضية واحدة، ربما تكون أكبر بطانة فضية قادمة من كل هذه الأزمة ، فمن المحتمل أن تكون هناك إمكانية لساعات عمل أكثر مرونة والعمل من ممارسات المنزل"، مضيفا: "أعتقد أنه في المستقبل سيكون من الصعب جدًا على المدير أن يقول لا، لا يمكنك العمل، لنقل بعد ظهر الأربعاء أو الجمعة من المنزل، لأننا أظهرنا نوعا ما أننا نستطيع".

وليس الخبراء فقط هم من بدأوا في التفكير بهذه الطريقة، فقد أظهرت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، اهتماما كبيرا الأسبوع الماضي عندما اقترحت فكرة تقليص أسبوع العمل في البلاد من خمسة أيام إلى أربعة، كجزء من النقاشات حول كيفية مساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من آثار فيروس كورونا المستجد من خلال منح المواطنين المزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي يحبونها.

وهناك العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة التي اقترحت أسبوع عمل من أربعة أيام في السنوات الأخيرة، ولكن لم يتم اختبار النموذج على نطاق وطني، وفي حال تبني ذلك، فقد تكون نيوزيلندا أول تجربة وطنية مثيرة.

العمل أقل لديه فوائد بيئية

حسب الدكتور دي نيف، فإن النتائج الإيجابية للعمل أربعة أيام عوض خمسة في الأسبوع تتجاوز مجرد المتعة الشخصية في الحصول على يوم عطلة إضافي حيث يقول: "نحن نعلم أيضا أن ذلك مفيد للبيئة، فمن الواضح أن عدد الأشخاص سيكون أقل في حركة المرور".

تقدر دراسة أجرتها كلية هينلي للاقتصاد في العام 2012 أن نموذج العمل الذي يستغرق أربعة أيام سيجعل الموظفين يقطعون حوالي 560 مليون ميل أقل كل أسبوع، وهو ما سيقلل من انبعاثات الغازات خلال حركة المرور. تشير دراسات أخرى إلى أنه كلما كانت ساعات العمل أقصر، كان ذلك أفضل للبيئة وكانت هناك حاجة أقل لاستخدام المكاتب لأنه لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعملون في وقت واحد، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في استخدام الكمبيوتر وانخفاض الطاقة التي تستهلكها الشركات.

خلال تجربة "مايكروسوفت" في اليابان في 2019 لأسبوع العمل لمدة أربعة أيام، شهدت الشركة انخفاضا في تكاليف الكهرباء بما يقرب من الربع وأولئك الذين لم يعملوا أيام الجمعة وفروا 60 في المائة من الأوراق المطبوعة. وفي الولايات المتحدة حيث ثقافة العمل مشددة بشكل خاص، كانت هناك اقتراحات باعتماد ساعات عمل أقصر مما قد يخفض انبعاثات الكربون بنسبة 7 في المائة.

وإضافة إلى التأثيرات الفورية القابلة للقياس على التلوث، تؤدي التغييرات في أنماط العمل أيضا إلى كسر دورة الإنفاق على العمل. بدلاً من استخدام وقت الفراغ الإضافي للتسوق، يجد الخبراء أنه من المرجح أن نشارك في أنشطة مثل الطهي أو ممارسة الرياضة أو حتى إصلاح الأشياء المنزلية المكسورة التي ربما تم التخلص منها.

عندما تم اعتماد أسبوع عمل أقصر مدته 35 ساعة في فرنسا في العام 2000، قضى الناس وقت فراغهم المكتشف حديثًا في أنشطة ذات تأثيرات بيئية منخفضة. فلم يقوموا بشراء المزيد من السلع أو القيام برحلات تزيد من الكربون، وبدلا من ذلك كانوا يقضون الوقت مع العائلة أو يستمتعون بزيارة الأماكن المحلية العامة.

حياة عمل أفضل وأكثر توازنا

إلى جانب الفوائد الخضراء لأسبوع عمل لمدة أربعة أيام، يمكن أن يؤثر العمل الأقل بشكل إيجابي على الصحة العقلية. يقول الدكتور دي نيف: "هناك بعض مكاسب الرفاهية هناك أيضًا بالإضافة إلى الفوائد البيئية من هذه الأعمال من الممارسات المنزلية وربما أسبوع عمل لمدة أربعة أيام"، مضيفا: "عندما تنظر إلى ما يجعل الناس سعداء بعملهم أو راضين عن الحياة بشكل عام، فقد أظهرت الأبحاث أن التوازن بين العمل والحياة يلعب دورا مهما".

هناك بعض الدراسات التي تظهر بوضوح أنه في الإعداد الحالي لأسبوع الخمسة أيام، فإن ساعات الإنتاج الفعلية ليست سوى جزء صغير من ذلك. ولكن هناك أيضا الكثير من الإحباط لأن الكثير من الناس يعانون من ضغوط زمنية. تزيد الالتزامات المتعلقة برعاية الأطفال ومواعيد الأطباء والمهام اليومية العملية من ضغوطنا لأننا ببساطة ليس لدينا الوقت للقيام بها خارج العمل.

يمكننا التخلص من بعض الإحباط

كانت رفاهية موظفي "لايب" حافزا كبيرا عندما قررت التحول إلى أسبوع عمل لمدة أربعة أيام. يوضح تووز: "لقد قررنا قبل عامين، أننا لا نريد قبول الوضع الراهن للعمل التقليدي من التاسعة إلى الخامسة من الاثنين إلى الجمعة. اعتقدنا أنها ليست بالضرورة الطريقة الأكثر إنتاجية للعمل وربما لم تكن أفضل طريقة للعمل من حيث الصحة العقلية".

كانت ردود أفعال الموظفين مختلفة بخصوص جدول العمل الجديد، ولكن معظمهم وافق على يوم عطلة نهاية الأسبوع الإضافي للقيام بنشاطه خارج المكتب حيث قام العمال بممارسة هواياتهم مثل التصوير الفوتوغرافي والمشاركة في الماراثون لجمع الأموال للأعمال الخيرية في أوقات فراغهم.

أسبوع العمل من أربعة أيام أكثر إنتاجية

المزيد من التحكم في أوقات وكيفية العمل، أدى في النهاية إلى كفاءة أفضل. وهذا يعني أن موظفي "لايب" أقل تركيزًا على عدد المرات التي يعملون فيها وأكثر اهتمامًا بجودة ما يقومون به. الآن الجميع تقريبًا يختار الجمعة كيوم إضافي لعطلة نهاية الأسبوع لأن مكاسب الكفاءة تعني أن هناك حاجة أقل للحصول على تغطية لمدة خمسة أيام.

وأوضح تووز: "لقد كان نوعًا من العواقب غير المتعمدة التي تم إبلاغها بأن الأشخاص الذين يعملون 4 أيام في الأسبوع، سيضعون في النهاية جهدًا تقديريًا أقل لأنه لم يكن لديهم الوقت للقيام بذلك. كان الناس يعملون في الواقع أقل وهذا كان أحد خططنا".

ولكن، مع تركيز ثقافة العمل في الغالب على مكافأة أولئك الذين يقضون معظم وقتهم في المكتب، هناك مخاوف من أن العمل الأقل يمكن أن يؤدي إلى خسارة البعض ماليا. يشرح الدكتور دي نيف قائلاً: "يمكن للشركات أن تبدأ بالقول، انتظر ثانية، هل يمكننا إعادة الرواتب على افتراض أن الناس يعملون الآن أربعة أيام بدلاً من خمسة".

إنه يأمل أنه مع إعادة التركيز على الجودة وليس الكمية، كما هو الحال في "لايب" ستستمر الشركات في دفع رواتب موظفيها دون نقصان. إن خفض الأجور سيكون بمثابة "تحريف غير عادل"، وذلك على وجه التحديد لأن تقليص عدد ساعات عمل الناس في الواقع يجعلهم أكثر إنتاجية. يقول الدكتور دي نيف إن الإنتاجية هي التي يجب مكافأتها وليس مقدار الوقت الذي يقضيه الموظف في المكتب.