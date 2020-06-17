ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو يحتفل بعيد ميلاده السبعين

يحتفل الثلاثاء ملعب "ماراكانا" في البرازيل بعيد ميلاده السبعين. ماراكانا أو ملعب الصحفي ماريو فيلهو أحد أشهر الملاعب الرياضية في العالم، وثاني أكبر الملاعب في أميركا الجنوبية، ارتبط اسمه بمنتخب البرازيل فأصبح من أشهر المعالم السياحية في مدينة ريو دي جانيرو.

هذا المكان هو الثاني الذي إستضاف نهائيات كأس العالم في 1950 و2014، على غرار ملعب أزتيكا لكرة القدم في مكسيكو عاصمة المكسيك.

في نهائي كأس العالم 1950، إحتضن الملعب أكبر عدد من جماهير مباراة كرة القدم، 199.854 مشجعًا، حيث خسرت البرازيل المضيفة 2-1 أمام أوروغواي.

شهد المكان أيضًا حدثاً تاريخياً حيث سجل فيه اللاعب بيليه هدفه ال 1000 ، حين لعب مع سانتوس ضد فاسكو دا جاما.

كما استضاف ملعب ماراكانا حفل الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 وألعاب عموم أمريكا لعام 2007.

حالياً، الملعب مغلق، لكن جزءاً من مجمعه الرياضي لا يزال نشطاً، حيث يستضيف مستشفى ميدانيا لعلاج المصابين بكوفيد-19

وقد إختار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ملعب ماراكانا من من قبل لإستضافة المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس 2020.