حريق مخيم اللاجئين: مبادرة فرنسية-ألمانية لاستقبال 400 قاصر في الاتحاد الأوروبي

أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس، مبادرة لتأمين مستقبل نحو 400 لاجئ من القصّر الموجودين حالياً في اليونان، وتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي.

وتقول وكالة فرانس برس إن اللاجئين كانوا في مخيّم موريا الذي شهد حريقاً كبيراً، وهم من دون ذويهم، مضيفة أن توزيعهم سيتمّ قريباً على البلدان التي تدعم المبادرة الفرنسية-الألمانية.

ومن المقرر أن تدلي المستشارة الألمانية، التي ترأس بلادها المجلس الأوروبي، بالمزيد من التفاصيل حول المبادرة الخميس المقبل، خلال مؤتمر صحافي.

وكان حريق ضخم قد شبّ في مخيّم موريا في اليونان (جزيرة ليبسوس) أمس الخميس، وهو أحد أكبر المخيّمات الذي يستقبل آلاف اللاجئين، ما دفع بالآلاف منهم إلى التشرد بحسب ما تقوله السلطات اليونانية.