احتجاجات مناهضة للحكومة التايلاندية في بانكوك

يتجمع الطلاب التايلانديون بشكل دوري في حرم جامعي في بانكوك، حيث يُتوقع أن تكون هناك أكبر مسيرة في سلسلة من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وزادت أعداد المحتجين بمشاركة العديد من كبار السن، الذين سئموا حكومة وصل رئيس وزرائها، برايوت تشان أوتشا، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب عسكري في عام 2014 واحتفظ بها من خلال انتخابات العام الماضي، التي شهدت تغيير آليات الاقتراع ليكون انتصاره مضمونا.

وبعد ظهر اليوم، كان هناك حوالي ألف شخص، لكن الأرقام تتزايد. ولدى المتظاهرين ثلاثة مطالب أساسية هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ووضع دستور جديد.

وقد أصدر البعض بيانا من عشر نقاط بهدف إصلاح النظام الملكي في البلاد، وهي خطوة رفعت درجة الحرارة السياسية بشكل كبير، إذ تحظى المؤسسة الملكية بمكانة مقدسة ولا يمكن المساس بها، وهي محمية بقوانين التشهير التي تعاقب بشدة من يناوئها.

ومن المتوقع أن تنشر الشرطة الآلاف من عناصرها يومي السبت والأحد، لحماية المباني الحكومية والملكية في المنطقة. وفي ويوم السبت، قال المتظاهرون إنهم سينتقلون إلى ساحة مجاورة لموقع التجمع، يُطلق عليها اسم سانام لوانغ، وهي موقع ملكي كان مفتوحا للعموم حتى السنوات القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تنظر السلطات إلى خطوة احتلالها، على أنها استفزازية.