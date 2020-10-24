هل المرأة اكثر تمسكا بالفضائل والمكارم من الرجل؟ دراسة تُجيب عن هذا التساؤل

بيّنت إحدى الدراسات كما جاء في "ذا تايمز" The Times البريطانية أن المرأة هي بالفعل الجنس اللطيف والأكثر إنصافًا ولكنها قد لا تكون الأكثر تسامحًا، وأوضحت الدراسة أن النساء أكثر انتقادًا مقارنة بالرجال لتصرفات وسلوكيات الآخرين السيئة حتى "إن لم يكن في هذه الإنتقادات إيذاء لأي أحد".

واستند الباحثون في هذه الدراسة إلى مواقف أخلاقية لأزيد من 330 ألف شخص ضمن 67 بلدا، وخلصوا في نتائجهم أن النساء بصفة عامة يكثر لديهن الاهتمام ببعض الفضائل والمكارم الأخلاقية كالإنصاف والرحمة مقارنة بالرجال.

الدراسة التي نُشرت في دورية Proceedings of the Royal Society B، تحت إشراف جامعة سازرن بكاليفورنيا، احتوت على مجموعة من الأسئلة تم توجيهها للمشاركين من الجنسين حول العوامل التي تؤثر على أحكامهم عند اتخاذ قرار أخلاقي، ومن بين الأسئلة المطروحة مثلا :

أيهما أكثر سوءًا "أن يكون شخص ما عديم الولاء"، أم أن شخصًا ما يتعرض لـ"معاناة عاطفية"؟.

وفي حين جاءات الإجابات مماثلة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء فيما يتعلق بمدى التقدير للولاء والسلطة، كان الاختلاف واضحا بالنسبة لبعض القيم مثل "الرعاية" و"الإنصاف" و"النقاء الأخلاقي"، حيث تحظى هذه الفضائل بأولية كبيرة لدى النساء، بحسب ما جاء في الدراسة.

وكشفت الدراسة أنه كلما زادت المساواة بين الجنسين في دولة ما، كانت النتائج أكثر وضوحًا في حرية التعبير تجاه أي سلوك أو فضيلة.

ويقول محمد عطاري، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة:"في المجتمعات الأكثر مساواة، يكون الرجال والنساء أكثر حرية في التعبير عن الأحكام والتفضيلات. لذا يجب أن تتوقع اختلافات أكبر بين الجنسين".

الشراهة والنّهم

وفقا لما جاء في مجلة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فإن دراسة يابانية أخرى بينت أن الرجال تكثر لديهم نسبة النهم وقضم الطعام في حال الجوع، لكن في المقابل تبدي النساء ضبطا كبيرا في النفس من خلال التروي في قضم الطعام حتى عندما يكنّ جائعات.

وقام الباحثون بملاحظة فروقات المضغ والأكل لدى الجنسين من خلال تقديم الخبز والنقانق للمشاركين والمشاركات في الدراسة ضمن حالتي الشبع والجوع.

وخلص البحث إلى وجود علاقة كبيرة بين حجم القضم ومدى الشعور بالجوع عند الذكور فقط وليس لدى الإناث، مع تساوي الرجال والنساء في سرعة المضغ، كما بين الباحثون أنه كلما كان الذكور أكثر بدانة، كانت نسبة الجوع لديهم كبيرة جدا.