شاهد: ضحايا انفجار مرفأ بيروت يريدون الحقيقة بعد مضي 6 أشهر عن الكارثة

تجمع عشرات أفراد العائلات اللبنانية ضحايا انفجار مرفإ بيروت أمام منزل القاضي المكلف بالتحقيق في أسباب الانفجار، مطالبين بتحقيق العدالة. فبعد ستة أشهر من وقوع الانفجار، أوقف الخصوم السياسيون التحقيق، بعد أن أجهضوا في السابق المحاولات للكشف عن الحقائق بشأن الجرائم الكبرى، إذ رفض المسؤولون في الحكومة تحقيقا دوليا بشأن الانفجار، وعينوا قاضي المحكمة العسكرية السابق فادي صوان ليقوم هو بالتحقيق.
وفي خطوة نادرة، اتهم صوان وزيرين سابقين ورئيس الوزراء الحالي بالإهمال، لكن رئيس الوزراء رفض الخضوع للمساءلة، فيما طالب الوزراء من المحكمة العليا بتغيير القاضي صوان، وهو ما أدى إلى انتكاسة إزاء استئناف التحقيق.
No Comment المزيد من
شاهد: رقصة الأسد والتنين في فيتنام بأداء فتيات يتحدين احتكار الذكور لها
شاهد: عمليات إنقاذ مستمرة للسكان العالقين بسبب الفيضانات في مناطق جنوب غرب فرنسا
شاهد: رغوة البحر تُبهر السياح في شواطىء الأرجنتين
شاهد: مظاهرات حاشدة في فرنسا للتنديد بتراجع ظروف العمل والخدمات العامة وارتفاع البطالة
شاهد: إسرائيل تهدم منزل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
شاهد: محتجون في طوكيو يطالبون السلطات بالتحرك ضد الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: بعد وفاته.. سكان لندن يصفقون تكريما للكابتن توم "بطل الإغلاق"
شاهد: برازيليون يحتفون بعيد إلهة البحر ودعوات لضحايا كوفيد-19
شاهد: عشرات الجرحى في عملية تدافع في بوليفيا بعد مداهمة الشرطة أحد الملاهي الليلية
شاهد: سكان من العاصمة الاقتصادية لميانمار يعترضون على الانقلاب بطريقة رمزية
شاهد: مواجهات بين الشرطة التركية وطلاب بعد تعيين مقرب من إردوغان عميداً لإحدى الجامعات
شاهد: مجموعة بيئية تعرض دلافين نافقة أمام البرلمان الفرنسي
شاهد: مدينة نيويورك ترزح تحت الثلوج
شاهد: فأر الأرض يتوقع استمرار الشتاء ستة أسابيع إضافية
شاهد: احتجاجات بقرع القدور والأواني ضد الانقلاب العسكري في ميانمار