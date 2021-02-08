أردوغان يأمل في عقد قمة تركية-أوروبية قبل نهاية حزيران/يونيو

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين خلال مؤتمر عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن رغبته في عقد قمة في النصف الأول من 2021 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر من جانبه "مبادرات ذات مصداقية" لتطبيع العلاقات.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان حول المؤتمر الافتراضي بين ميركل وأردوغان "إن الرئيس إردوغان جدد رغبته في تنظيم قمة تركية-أوروبية قبل انتهاء الرئاسة البرتغالية" للاتحاد. وتنتهي الرئاسة الدورية للبرتغال البلد الذي تعده أنقرة "صديقا"، نهاية حزيران/يونيو.

وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا العام الماضي.

وفي كانون الأول/ديسمبر قرر القادة الأوروبيون خلال قمة في بروكسل فرض عقوبات على تركيا، لأنشطتها التي وصفت "بالعدائية وغير المشروعة" في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير أعلن إردوغان أنه يرغب في تطبيع العلاقات، لكن القادة الاوروبيين طالبوا "بمبادرات ذات مصداقية" و"جهود مستمرة" من قبل أنقرة لاتخاذ قرار خلال قمة في 25 و26 آذار/مارس.

وأعرب أردوغان لميركل عن "تصميم" أنقرة على الحفاظ على "الإيجابية" في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.من جهتها رحبت ميركل بـ"الإشارات الايجابية والتطورات الأخيرة في شرق المتوسط" وفقا لبيان نشرته المستشارية.

وتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كما ترغب تركيا، سيكون صعبا في وقت تقمع فيه أنقرة حركة احتجاج طلابية. وطالب الاتحاد الأوروبي الخميس بالإفراج فورا عن طلاب موقوفين، معربا عن "قلقه الكبير" لتراجع دولة القانون في تركيا.