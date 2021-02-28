إليكم آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الأحد:

تخطت الحصيلة الرسمية للوفيات جراء فيروس كورونا في إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، عتبة 60 ألف شخص، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مداخلتها التلفزيونية اليومية "للأسف، فقد 93 شخصا حياتهم بسبب كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" ما يرفع حصيلة الوفيات الى 60073 شخصا، من أصل إجمالي عدد المصابين الذي بلغ مليونا و631 ألفا و169 شخصا، مع تسجيل ثمانية آلاف وعشر إصابات في 24 ساعة.

ودعت فرنسا ألمانيا تجنب عمليات التدقيق الصارمة التي توازي "شبه إغلاق" للحدود بعد أن صنفت برلين مقاطعة موزيل الفرنسية "منطقة عالية المخاطر" حيث تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق تضررا بجائحة كوفيد-19.

ولا تزال فرنسا تعتمد حظر تجول اعبتارا من الساعة السادسة مساء في كل أرجاء البلاد في حين أن جزءا من الساحل المتوسطي لمنطقة الكوت دازور في محيط نيس في الجنوب الشرقي ودانكيرك على بحر الشمال يخضع للإغلاق خلال عطلتي نهاية الأسبوع الحالية والمقبلة.

وكانت الصور الملتقطة السبت للواجهة البحرية الشهيرة في نيس شبه المقفرة تختلف كل الاختلاف عن أرصفة نهر السين في باريس، التي اكتظت بالناس بعدما استغل عشرات آلاف المتنزهين من الطقس الجميل للخروج.

كشفت مصادر مسؤولة لوكالة فرانس برس أن سفير الفاتيكان في بغداد المونسنيور ميتيا ليسكوفار أصيب بفيروس كورونا من دون أن "يكون لذلك تأثير" على زيارة البابا فرنسيس المقررة الجمعة. وتزامن الإعلان مع الاستعدادات الجارية لاستقبال البابا فرنسيس في أول زيارة بابوية في التاريخ للعراق.

منحت الولايات المتحدة ترخيصا عاجلا للقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا لمن هم فوق سن الثامنة عشرة على ما ذكرت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالضوء الأخضر هذا لكنه دعا إلى "المحافظة على اليقظة" في مواجهة الجائحة التي أسفرت عن أكثر من نصف مليون وفاة في بلاده.

في المقابل يتوقع أن توافق الوكالة الأوروبية للأدوية على هذا اللقاح منتصف آذار/مارس على أن يوزع اعتبارا من نهاية الشهر نفسه أو مطلع نيسان/أبريل على ما قالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الصناعة أنييس بانييه-روناكير.

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في عدة مدن أرجنتينية احتجاجا على "عمليات تلقيح لشخصيات مهمة" شكلت فضيحة واضطرت وزير الصحة إلى الاستقالة.

تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و526 ألفا وخمسة وسبعين شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة الحادية عشرة بالتوقيت العالمي.

وتأكدت إصابة أكثر 113 مليونا و758 ألفا و510 أشخاص بالفيروس منذ ظهوره، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 69 مليونا و695 الفا ومائة شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا واسبانيا والمملكة المتحدة. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 511 الفا و998 وفاة.