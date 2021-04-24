وزيرة الصحة المصرية: ارتفاعٌ "طفيف ولكنّه مستمر" لعدد حالات الإصابة بـ"كورونا"

أكدت الحكومة المصرية أن ثمّة ارتفاعاً "طفيفاً ولكنّه مستمر" سُجّل لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية في مختلف أرجاء البلاد التي تشهد حالياً الموجة الثالثة للفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة في مصر، هالة زايد، أن السلطات الصحية سجّلت زيادة أسبوعية في معدّل الإصابات تصل إلى 10 بالمائة في بعض المناطق من البلاد.

وأشارت زايد إلى أن الحكومة قدّمت "أعداداً كبيرة" من وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي إلى المدن والبلدات والقرى التي سجلت ارتفاعاً حاداً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وحثّت الوزيرة زايد المصريين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنع التجمعات في المطاعم والأماكن الترفيهية في المساء، في ظل أجواء شهر رمضان المبارك.

وكانت مصر التي تعدّ الدولة العربية الأولى من حيث عدد السكّان بواقع 100 مليون نسمة، سجّلت منذ بداية انتشار وباء كورونا 220650 إصابة، توفي من بينهم 12959 شخص.