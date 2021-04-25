الرئيس المصري يتلقى جرعته الأولى من اللقاح المضاد لـ"كورونا"

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جرعته الأولى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من غير أن يتم الإعلان عن اسم اللقاح الذي حصل عليه رئيس البلاد التي تستخدم بشكل أساس لقاح "سينوفارم" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني-السويدي.

وكتب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، على حسابه في موقع "فيسبوك" أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في اطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين"، حسب تعبيره.

ويبدو أن الرئيس السيسي يهدف من الإعلان عن تلقيه اللقاح إلى تشجيع مواطنيه على الإقبال لتلقي اللقاح، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وكانت وزيرة الصحة، هالة زايد، وجّهت يوم أمس السبت دعوة للعاملين في القطاع الصحي إلى التسجيل في قوائم التلقيح، وقالت: إن 50 بالمائة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية قد سجّلوا أسماءهم".

ويجدر بالذكر أن مصر، الدولة العربية الأولى عربياً في عدد السكّان بواقع 100 مليون نسمة، سُجّل فيها اكثر 221 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي من بينهم 13 ألف شخص، علماً أن ثمة من يؤكد بأن الأرقام الفعلية لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" هي أكبر بكثير عن تلك المعلنة، ويرجع ذلك جزئياً إلى محدودية اختبارات الإصابة، لعدم توفر الإمكانات.