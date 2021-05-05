"الأدوية الأوروبية" تشرع في "مراجعة" لقاح سينوفاك.. فهل سيمهّد الإجراء أمام طلب الحصول على ترخيص

بدأت وكالة الأدوية بالاتحاد الأوروبي في "مراجعة مستمرة" للقاح الذي طوره المختبر الصيني "سينوفاك" ضد كوفيد-19، مما يمهد أمام طلب الحصول على ترخيص في الاتحاد الأوروبي قريباً.

أوضحت الهيئة الناظمة الأوروبية، ومقرها امستردام، في بيان أن قرار لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية "بدء المراجعة المستمرة يرتكز على النتائج الأولية للدراسات المخبرية (البيانات غير السريرية) والدراسات السريرية". يعتمد لقاح المختبر الصيني "سينوفاك" على الأسلوب التقليدي لحقن الفيروس المعطل من أجل تحفيز الاستجابة المناعية.

وأضافت الوكالة "تشير هذه الدراسات إلى أن اللقاح يؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس سارس-كوف-2، المسبب لكوفيد-19، وقد يساهم في الحماية من المرض".

ستواصل الوكالة الأوروبية إجراءاتها إلى أن تتوفر لديها المعلومات الكافية التي تخول المختبر تقديم طلب رسمي لترخيص تسويقه.

وتابعت "لا يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية تقدير الجدول الزمني العام لكن تقييم الطلب المحتمل سيستغرق وقتاً أقل من المعتاد نظراً للعمل المنجز خلال المراجعة المستمرة". تم ترخيص لقاح سينوفاك في شباط/فبراير في الصين، كما تم استخدامه في تشيلي والبرازيل والفيليبين وأوكرانيا وتركيا.

حاليًا، هناك أربعة لقاحات مرخصة في الاتحاد الأوروبي، فايزر/بايونتيك وموديرنا واسترازينيكا وجونسون آند جونسون، ويخضع اللقاحان الأخيران لشروط تتعلق بالعمر في معظم البلدان الأوروبية.

ويُستخدم لقاح سينوفاك الصيني في ما لا يقل عن 22 دولة ومنطقة (من أصل 209 بدأت بالتطعيم)، بينها دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس.

ويُعد ذلك أقل من اللقاحين الصينيين اللذين طورتهما شركة "سينوفرما" والمستخدمين بالفعل في 42 دولة على الأقل، بينها المجر في الاتحاد الأوروبي.

ويتم تلقي لقاح استرازينيكا في أكثر من 165 دولة من أصل 209 دول ومناطق بدأت بالتطعيم، ولقاح فايزر/بايونتيك في 94 دولة على الأقل ولقاح موديرنا في 46 على الأقل، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس.