شاهد: أوركسترا بوغوتا تقيم حفلا موسيقيا من أجل "السلام" وسط اضطرابات في البلاد

أقامت أوركسترا بوغوتا الفيلهارمونية حفلاً موسيقياً في حديقة بالعاصمة الكولومبية "لإرسال رسالة تضامن وسلام واتحاد" بعد وفاة ما لا يقل عن 19 شخصاً خلال مظاهرات مناهضة للحكومة. ويقول أحد السكان المحليين الذين حضروا الحفل: "إننا ندعو بإخلاص إلى اللاعنف والسلام والمصالحة".

في اليوم السابق، خرج المتظاهرون في مسيرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث يندد المجتمع الدولي بما وصفته الأمم المتحدة بأنه "استخدام مفرط للقوة" من قِــبل ضباط الأمن بعد سقوط العديد من القتلى خلال أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.