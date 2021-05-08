النفط مقابل الأكسجين.. الهند ترحب بالمساعدات الطبية السعودية وتزيد واردات الخام

شكر وزير النفط الهندي دارمندرا برادان الجمعة، المملكة العربية السعودية ومنتجي النفط الآخرين في الشرق الأوسط على توفير الأكسجين الطبي السائل لمساعدة البلاد في معركتها ضد جائحة كوفيد_19.

في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر "تويتر"، رحب برادان أيضًا بالعروض التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر لتزويد الهند بحاويات من الأكسيجن الطبي المسال للأشهر الستة القادمة ولضمان إمدادات تجارية ثابتة من الكائنات الحية المعدلة إلى الهند.

وقال برادان: "نقدر بعمق بادرة حسن النية المتمثلة في إمدادات الأكسجين الطبي المسال المجاني ولا سيما من الإمارات والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية".

وجاءت تغريدات برادهان بعد يوم واحد من إلغاء مصافي التكرير الحكومية الهندية التخفيضات الحادة في واردات النفط السعودية لشهر مايو/أيار بتوجيهات من وزارة النفط، وتقديم طلبات شراء منتظمة في يونيو/تموز.

وتشتري مصافي التكرير الحكومية الهندية من المملكة العربية السعودية شهريا، حوالي 15 مليون برميل من النفط.

وتعتبر الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. وتستورد حوالي 84 بالمئة من احتياجاتها الإجمالية من النفط الخام، وتحصل على ما يزيد على 60 بالمئة من الخام من دول الشرق الأوسط، إذ إنه عادة ما يكون أقل تكلفة من النفط القادم من الغرب.

وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت العلاقات بين الرياض ونيودلهي توترا بعد أن ألقى برادان باللوم في ارتفاع أسعار الخام على خفض إمدادات السعودية ومنتجي نفط آخرين.

وحثت الهند شركات التكرير على تنويع واردات النفط لتقليص اعتمادها بشكل تدريجي على الشرق الأوسط ووجهتها، لخفض تناول النفط السعودي. وخفضت المصافي مشترياتها بأكثر من الثلث في مايو/ أيار.