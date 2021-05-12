منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين

دانت منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية، مكررةً دعمها للفلسطينيين وسط اشتداد حدة التصعيد العسكري.

وقالت المنظمة التي تتخذ مدينة جدة السعودية مقراً، في بيان إثر اجتماع طارئ إنها "تدين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

كما دانت "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من أرضهم".

ويأتي بيان منظمة التعاون الإسلامي في أعقاب تعبير السعودية عن "إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف".