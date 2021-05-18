أكد مسؤول كبير في حماس أن حركته تسعى إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في التصعيد الدائر بين الطرفين منذ أكثر من أسبوع والذي أسفر، حتى الآن، عن مقتل أكثر من مئتي فلسطيني وأكثر من عشرة إسرائيليين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريح أدلى به لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأربعاء إن: حماس تسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوهاً بأن إسرائيل هي التي تضع شروطاً من شأنها استمرار العمليات الحربية.

وأوضح أبو مرزوق أن إسرائيل "طالبت حماس بوقف إطلاق النار من جانب واحد ولمدّة ساعتين إلى ثلاث ساعات، قبل أن تقرر إسرائيل ما إذا كانت ستفعل الشيء نفسه"، وهو ما وصفه بالموقف "المتعنت"، مستطرداً بالقول: إن حماس توافق على وقف "متزامن ومتبادل" لإطلاق النار مع إسرائيل.

هذا ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إسرائيل بدورها نفت وجود مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

ويجدر بالذكر أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقطر ومصر أعلنت منذ أيام أنها تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ولكن حتى الآن، لم تكلل جهود تلك الأطراف بالنجاح.

ومنذ بدء هذه الحلقة الجديدة من العنف بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في العاشر من أيّار/مايو، قُتل ما لا يقل عن 213 فلسطينيا، بينهم طبيبان وما لا يقلّ عن 61 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، على ما أكّدت وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

أمّا في الجانب الإسرائيليّ، فارتفع عدد القتلى الثلاثاء إلى 12 بعد استهداف حماس لتجمع إشكول (جنوب) بالصواريخ ما أدى إلى مقتل مواطنين تايلانديين يعملان في أحد المصانع وإصابة آخرين. في حين بلغ مجمل الإصابات 309 في إطلاق صواريخ من غزّة.