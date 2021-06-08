فيديو | مسبار تيانوين-1 يلتقط صورة جديدة للمريخ

أصدرت وكالة الفضاء الوطنية الصينية صورة جديدة لكوكب المريخ التقطها مسبار تيانوين-1. وتظهر الصورة أول مركبة صينية على المريخ ومنصة هبوطها على سطح الكوكب الأحمر.

وفي الصورة، والتي تم التقاطها بواسطة كاميرا عالية الدقة مثبتة على تيانوين-1 في الـ 2 يونيو-حزيران، تظهر نقطتان ساطعتان في أعلى الزاوية اليمنى. وأكبر منصة هي منصة الهبوط، والصغرى هي المركبة الجوالة "زيرونغ مارس"، وفقا لوكالة الفضاء الصينية.

وقد تم إطلاق المهمة الصينية تيانوين-1، المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة في الـ 23 يوليو-تموز 2020 وهبطت المركبة التي تحمل المركبة الجوالة في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، في الـ 15 مايو-أيار.

اعتباراً من يوم الـ 6 يونيو-حزيران، كانت المركبة الجوالة "زيرونغ" تعمل على سطح المريخ لمدة 23 يوماً لاكتشاف البيئة والتحرك حول السطح وإجراء الاستكشاف العلمي. ويعتبر اليوم المريخي أطول بحوالي 40 دقيقة من يوم على الأرض.

ويتم تشغيل جميع المعدات العلمية الموجودة على متن العربة الجوالة لجمع البيانات. وتعمل المركبة المدارية في مدار مرحل مع دورة مدتها 8.2 ساعة، مما يوفر اتصال ترحيل للاستكشاف العلمي لمركبة المريخ.

تم تسمية العربة الجوالة "زيرونغ" على اسم إله النار في الأساطير الصينية القديمة ويتردد الاسم مع الاسم الصيني للكوكب الأحمر "هووكسينغ" أي كوكب النار، بينما اسم المهمة، تيانوين، يعني أسئلة إلى الجنة، وهو عنوان قصيدة للشاعر الصيني القديم كو يوان الذي عاش بين 340-278 قبل الميلاد.

مع عمر متوقع لا يقل عن 90 يوما من أيام المريخ أي حوالي ثلاثة أشهر على الأرض، سوف يسجل "زيرونغ" المشهد المريخي بصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة ويحلل التركيب المادي لسطح الكوكب. كما سيكشف عن هيكله تحت السطح ومجاله المغناطيسي، وسيبحث عن آثار الجليد ومراقبة بيئة الأرصاد الجوية المحيطة به.

ستنقل المركبة المدارية، التي يبلغ عمرها التصميمي سنة مريخية واحدة أي حوالي 687 يوما على الأرض، الاتصالات للمركبة الجوالة أثناء إجراء عمليات الكشف العلمي الخاصة بها.