تابعوا آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة هذا الأربعاء :

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفع القيود على المسافرين الوافدين من ثماني دول ومناطق بينها الولايات المتحدة، وإن لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتم توسيع قائمة الدول المستثناة من الحظر المرتبط بالسفر لتشمل إلى جانب الولايات المتحدة ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ولبنان وتايوان وماكاو وهونغ كونغ. وتشمل القائمة في الأساس اليابان وأستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند. وكان الاتحاد الأوروبي قد سمح الشهر الماضي بدخول المسافرين المحصنين من دول ثالثة.

تاج محل يفتح أبوابه

أعاد موقع تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه الأربعاء، إثر تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بعد شهرين من الإغلاق بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد.

وقد أغلق المعلم أبوابه في آذار/مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشددا في بداية الجائحة، وأعاد فتح أبوابه في أيلول/سبتمبر أمام عدد محدود من الزوار.

أورسولا فون دير لايين في البرتغال

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إلى لشبونة وتتجه بعدها إلى مدريد لإعطاء الضوء الأخضر من بروكسل لأولى خطط الانعاش الاقتصادي الوطنية الممولة من خط اقتراض مشترك غير مسبوق بغية التخفيف من أضرار الجائحة الاقتصادية.

كانت خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو موضع مناقشات صعبة بين الدول الأعضاء حتى اقرارها في تموز/يوليو 2020.

إرتفاع الإصابات في موسكو

أمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأربعاء بجعل التطعيم إلزاميا بالنسبة لسكان العاصمة العاملين في قطاع الخدمات، متحدثا عن ارتفاع "خطير" في عدد الإصابات.

أقر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده تواجه "وضعاً غذائياً متوتراً"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء. ويصر النظام على أن الوباء لم يصل إلى أراضيه، وهو ما يشكك فيه كثير من الخبراء.

واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مؤخراً أنه "من المحتمل جداً" أن يكون الوباء قد "فاقم" الوضع الإنساني في كوريا الشمالية، حيث يعيش 10.6 مليون شخص في عوز.

التخلي عن الكمامات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الأربعاء أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزاميا اعتبارا من الخميس إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة الحادية عشرة مساء اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي الدفاع والوزراء أن هذا القرار تم اتخاذه لأن الوضع الصحي "يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل".

وفي اسبانيا، تعهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأربعاء بأن وضع الكمامة في الهواء الطلق الذي كان الزاميا بشكل صارم للغاية منذ نهاية الموجة الأولى من الوباء سيتم الغاؤه "قريباً".

حضور الأولمبياد

ستسمح اليابان لما يصل إلى عشرة آلاف مشجع بحضور الأحداث بيما فيها الرياضية، وفق ما أكد الأربعاء الوزير المسؤول عن كورونا ياسوتوشي نيشيمورا.

الإجراء الذي تنوي السلطات إدخاله حيز التنفيذ هذا الأسبوع، سيكون معياراً للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو المقرر من الـ 23 تموز/يوليو إلى غاية الـ 8 آب/أغسطس حول عدد المشجعين المحليين إذا ما سُمح لهم بحضور الألعاب بعد حظر المشجعين الأجانب.

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3.824.885 شخصا في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (600.285) تليها البرازيل (490.696) والهند (379.573) والمكسيك (230.428) والبيرو (189.261).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.