فرنسا: إيمانويل ماكرون يسعى إلى إبطاء متغير دلتا وتعزيز حملة التلقيح

منذ ثلاثة أيام فقط، افتتحت فرنسا النوادي الليلية لأول مرة منذ حوالى 16 شهرا، لتكمل بذلك جهودا وطنية مطولة للعودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائدا قبل تفشي الوباء في الوقت المناسب لقضاء عطلة الصيف. ولكن مع ظهور دلتا، المتغير الجديد من العدوى في جميع أنحاء أوروبا، تلوح في الأفق قيود جديدة محتملة.

يستضيف الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا رفيع المستوى لأمن الفيروسات صباح هذا الاثنين، ثم يلقي خطابًا متلفزًا في المساء، وهو نوع الخطاب الرسمي الذي ألقاه في كل نقطة تحول في وباء الفيروس في البلاد.

هذه المرة، من المتوقع أن يعلن ماكرون عن خطط لقانون يُلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتلقيح، وربما قد يتناول مسألة تصاريح كوفيد-19 خاصة بالدخول إلى المطاعم أو المشاركة في الأنشطة اليومية الأخرى. الخطط التي قد يُعلن عنها ماكرون ليست منتشرة في أوروبا بعد أن ابتعدت معظم الحكومات عن مسألة إجبارية اللقاح.

جعلت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للعاملين في مجال الرعاية الصحية والصيادلة، وأولئك الذين يترددون في تناول الجرعات ضد كوفيد-19 قد يتعرضون إلى تعليق وظائفهم أو خفض رواتبهم. في الدنمارك، تُجبر المطاعم والمؤسسات التي تنظم المناسبات العامة تصريحا رقميا يوضح أنّ الزبائن تلقوا التطعيم بالكامل أو خضعوا مؤخرا لاختبار سلبي. تطلب بعض الولايات الألمانية نفس الشيء بالنسبة للمطاعم، على الرغم من أن الاقتراحات بجعل اللقاحات إلزامية أثارت قلقا واسع النطاق.

بالنسبة لفرنسا، ربما يعلن ماكرون أيضا عن تدابير أخرى: العودة إلى القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح لهم في الأماكن العامة والتي تمّ التخلي عنها في مايو-أيار بعد واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم. أو ربما قد يُعلن الرئيس عن إمكانية فرض رسوم على بعض اختبارات الفيروسات، والتي كانت حتى الآن مجانية للجميع على الأراضي الفرنسية.

ستكون أي إجراءات جديدة معتدلة نسبيا، لكنها تهدف إلى تذكير الفرنسيين بأن الوباء لم ينته بعد، في هذا الشأن أكد وزير الشؤون الأوروبية كليمون بون يوم الأحد: "علينا أن نتعايش مع الفيروس... التعايش مع الفيروس يعني أننا لا نعيد إغلاق كل شيء".

سلاح الحكومة الرئيسي وقلقها الأساسي يتمثل في التلقيح. قامت فرنسا بتطعيم 40 في المائة من سكانها وتتوافر اللقاحات على نطاق واسع لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر. لكن الطلب تراجع في الأسابيع الأخيرة بسبب التردد، والإحساس بأن الفيروس لم يعد يمثل تهديدا، ولأن بعض الأشخاص قرروا تأجيل تلقي جرعات اللقاح إلى ما بعد العطلة الصيفية.

فرنسا: مركز للتلقيح ضد كوفيد-19 Laurent Cipriani/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

في هذه الأثناء، يزدهر نشاط المطاعم والحانات الفرنسية من جديد، ويستقطب سباق فرنسا للدراجات حشودا كبيرة في جميع أنحاء البلاد، كما يتظاهر نجوم هوليوود جنبا إلى جنب ومن دون كمامات على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، الذي شهد عودة القبل على الخد.

ومع إعادة افتتاح ملهى "بالفيلواز" الليلي الجمعة في شرق باريس، قرّر صاحب الملهى أن تكون الحفلة قصيرة لكن زبائن الملهى أبدوا سعادتهم وبهجتهم من إعادة اكتشاف مشاهد الرقص.

السيد لوران كييج اعتبر الأمر بمثابة "تحرير" و"سعادة هائلة"، كما أبدت صوفي آن ديكوبيس، التي تعمل كمنظمة حفلات بالملهى، إعجابها بالصرامة التي يتعامل بها النادي مع فحص التصريح الرقمي والذي يُظهر أنّ الزبون تلقى التطعيم أو يحمل اختبارا حديثا يُؤكد خلوّ جسمه من الفيروس وقد قالت: "ليس لدي أي مخاوف، وإنما فرحة كبيرة ورغبة في الحركة".

وبدأت الإصابات بالفيروس في فرنسا في الارتفاع مرة أخرى قبل أسبوعين، وسجلت "أس أو أس ميدسان" للخدمات الصحية ارتفاعا طفيفا في الطلب على العلاج الطارئ للفيروسات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض عدد الأشخاص في المستشفيات الفرنسية ووحدات العناية المركزة لأسابيع لكن الأطباء يتوقعون أن ترتفع الإصابات عندما انتشار عدوى متغير دلتا في صفوف السكان المعرضين للخطر، كما هو الحال في بريطانيا واسبانيا.

في غضون ذلك، التقى ماكرون أيضا بشخصيات تنشط في مجال صناعة السيارات يوم الاثنين حيث يسعى إلى الجمع بين تحذيراته من الفيروس ونشر رسالة أمل لأحد أكبر الاقتصادات في العالم. للتذكير، تهدد الإصابات الجديدة القطاع السياحي البالغ الأهمية في فرنسا وخطة التعافي الاقتصادي الطموحة لماكرون قبل تسعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة.