قائمة بأبرز الأحداث السياسية والعلمية والبيئية لعام 2021

أيام قليلة وتطوى صفحة العام 2021 ويستقبل العالم عاماً جديداً، 2022. وفي نهاية هذا العام نستذكر بعض أهم وأبرز الأحداث السياسية والعلمية التي شهدها العالم، من اقتحام مبنى الكابيتول، وتنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، ومروراً بوصول الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران، ورحلة جيف بيزوس إلى الفضاء، ووصولاً إلى إطلاق الجيش الروسي صاروخاً مضاداً للأقمار الاصطناعية.

4 يناير/ كانون الثاني 2021

أعادت المملكة العربية السعودية فتح حدودها مع قطر، منهية بذلك أزمة دبلوماسية استمرت لمدة ثلاث سنوات. وحصلت مصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا السعودية.

13 يناير/ كانون الثاني 2021

بات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.

وبأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 صوّت جميع النواب الديمقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار "العزل".

في عملية طبية أجريت في نفس التاريخ، أصبح رجل أيسلندي يدعى فليكس غيتارسون، أول مريض تُزرع له كتفان وذراعان في مستشفى "إدوار إيريو" في ليون شرقي فرنسا. واستغرقت العملية التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، إذ إن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين، بحسب الناطق باسم مؤسسة "أوسبيس سيفيل دو ليون"، نحو 15 ساعة.

15 يناير/ كانون الثاني 2021

وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا 2 مليون في منتصف الشهر الأول من 2021، أي بعد سنة ونيف على ظهور الفيروس.

20 يناير/ كانون الثاني 2021

تنصيب الديمقراطي جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية بعد تأديته ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية. وخلف بايدن الجمهوري دونالد ترامب بعد واحدة من أكثر أصعب الحملات الانتخابية الرئاسية.

بايدن مؤدياً يمين القسم Patrick Semansky/AP

1 فبراير/ شباط 2021

أطاح انقلاب عسكري بحكومة المعارضة المدنية البارزة أونغ سان سوتشي في ميانمار فبراير/ شباط الماضي.

20 آذار/مارس 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث. وكانت تركيا الدولة الأولى التي تتخذ هذه الخطوة. الخطوة أثارت ردود فعل غربية كثيرة، ولكن داخلية أيضاً، حيث تظاهرت نساء تركيات ضد القرار.

9 أبريل/نيسان 2021

وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 99 عاماً.

19 أبريل/نيسان 2021

تنحي راؤول كاسترو عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي، لتنتهي بذلك ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

10 مايو/أيار 2021

شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، استمرت 11 يوماً، وانتهت بوقف لإطلاق النار في 21 من الشهر نفسه وأسفرت عن وفاة وجرح آلاف الفلسطينيين، وإلحاق أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية.

قطاع غزة عقب الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل أ ب

18 يونيو/حزيران 2021

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإيرانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس حسن روحاني، وانتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بنيله 62% من الأصوات وفق نتائج رسمية.

3 يوليو/تموز 2021

اندلع أكثر من 130 حريق في غابات كندية في أعقاب موجة حر غير مسبوقة وحطمت درجاتها الارقام القياسية وأسفرت عن سقوط أكثر من 600 حالة وفاة.

12 يوليو/ تموز 2021

شهدت أوروبا موجة من الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات اجتاحت المنازل، وأسفرت عن سقوط 229 حالة وفاة، بما في ذلك 184 في ألمانيا و 42 في بلجيكا ولا يزال شخص في عداد المفقودين، هذا وتوفي شخصان في رومانيا.

19 يوليو/تموز 2021

أجرت شركة "بلو أوريجن" للفضاء التابعة للملياردير جيف بيزوس أول رحلة بشرية لها، وتكللت هذه الرحلة بنجاح. وانطلق صاروخ "نيو شيبرد" حاملاً كبسولة تقل جيف بيزوس وشقيقه مارك بيزوس ورائدة الطيران والي فانك البالغة من العمر 82 عاماً والتي أصبحت أكبر من يسافر إلى الفضاء، بالإضافة إلى أول زبون لـ"بلو أوريجين"، الهولندي أوليفر دايمن البالغ 18 عاماً، من موقع معزول في صحراء غرب تكساس. وعاد بيزوس ومن كانوا معه إلى الأرض بعد رحلة استغرقت مدة 11 دقيقة.

جيف بيزوس في أول رحلة بشرية تجريبية إلى الفضاء أ ب

25 يوليو/تموز 2021

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي. وقال سعيد يومها إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

15 أغسطس/آب

مع التقدم السريع لحركة طالبان ودخول مسلحيها إلى العاصمة كابل، تخلى الرئيس أشرف غني عن السلطة، وتسلم طالبان مقاليدها لاحقاً وتأسيس "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي اختفت في عام 2001.

مقاتلون من حركة طالبان أ ب

26 سبتمبر / أيلول 2021

أقيمت الانتخابات الفدرالية الألمانية لعام 2021 لاختيار أعضاء الدورة العشرين من البوندستاغ. تلقى حزب المستشارة السابقة أنعيلا ميركل ضربة قوية خلالها، ما مهد الطريق أمام ائتلاف حاكم بقيادة أولاف شولتس.

1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر الـ5 ملايين.

كورونا البرازيل أ ب

16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021