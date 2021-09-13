المعارضة اليسارية تفوز بالانتخابات التشريعية النرويجية (تقديرات)

فازت المعارضة اليسارية بقيادة العمالي يوناس يار ستور الإثنين بالانتخابات التشريعية النرويجية التي سيطر عليها مصير الأنشطة النفطية في البلاد بحسب التقديرات المنشورة عند إغلاق مراكز الاقتراع.

ويتوقع أن تحصل أحزاب المعارضة الخمسة على 104 مقاعد من أصل 169 يضمها البرلمان النرويجي المؤلف من مجلس واحد، ما يكفي للإطاحة بالائتلاف اليميني المحافظ بقيادة إرنا سولبرغ على ما تظهر هذه التقديرات التي تستند إلى عمليات الاقتراع المسبقة.