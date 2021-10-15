النرويج تحيل منفذ الهجوم بقوس الرماية إلى لجنة طبية

قالت النيابة العامة في النرويج الجمعة إنها سلمت منفذ الهجوم الذي نفذه شخص الأربعاء الفائت وأدى إلى مقتل 5 أشخاص إلى الأجهزة الطبية.

وكانت الشرطة النرويجية أعلنت أمس الخميس أن المنفذ المفترض للهجوم في كونغسبرغ (جنوب شرق)، دنماركي يبلغ من العمر 37 عاماً اعتنق الإسلام، موضحة أنها اتصلت به في الماضي بسبب "مخاوف من تطرفه".

وثمة تكهنات بأن المشتبه به الدنماركي إسبن اندرسن براثن ربما يعاني من مشاكل عقلية مما يثير شكوك حول مسؤوليته الجزائية. وهو أقر بقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين الأربعاء في كونغسبرغ في جنوب شرق البلاد حيث يقيم.

وقد بوشر الخميس تقييم نفسي للمهاجم لن تعرف نتائجه إلا بعد أشهر عدة.

ومن المقرر أن يعقد قاض جلسة للبت في توقيف المشتبه به في وقت لاحق الجمعة من دون مثوله أمامه. وطلبت السلطات حبسه موقتا مدة أربعة أسابيع على أن يكون في الحبس الانفرادي خلال الأسبوعين الأولين.

لكن النائبة العامة أوضحت أنه في حال اتخذ القاضي هذا القرار لن يحبس في سجن بل يبقى لدى الأجهزة الطبية تحت اشراف اطباء.

ولا تستبعد السلطات النروجية فرضية الاضطرابات النفسية مع أنها أشارت أيضا إلى أن الهجوم يحمل أيضا بصمات "عمل إرهابي".