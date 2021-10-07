فايزر تطلب رسميا السماح باستخدام لقاحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا

قدمت شركة فايزر طلبا رسميًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام لقاحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، يوم الخميس.

يطالب عدد من الآباء وأطباء الأطفال بحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وهو العمر الأدنى لتلقي جرعات لقاح فايزر. بعد ارتفاع عدد الاصابات بعدوى كوفيد19 بين الشباب بشكل كبير، خصوصا بعد انتشار متحورة دلتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستقرر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي أي) إذا كان اللقاح آمن للأطفال الأصغر سنا كما مع المراهقين والبالغين. كما ستناقش لجنة من الخبراء المستقلين الأدلة الطبية علنا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

ثلث الجرعة التي تُعطى عادة للبالغين

وأظهرت نتائج دراسة قامت بها شركة فايزر لحوالي 2268 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا كانوا قد تلقوا جرعة مخفضة من اللقاح، تطوريهم أجسام مضادة مماثلة لتلك التي طورها مراهقون بعد الجرعة العادية.

وأكدت فايزر على ضرورة أن يحصل الأطفال الأصغر سنًا (أقل من 12 عاما) على ثلث الجرعة التي تُعطى عادة للبالغين. وأكدت الدراسة على عدم ظهور آثار جانبية خطيرة.

يجدر بالذكر أن الدراسة ليست كبيرة بما يكفي لاكتشاف الآثار الجانبية النادرة والخطيرة مثل التهاب القلب الذي يحدث أحيانًا بعد الجرعة الثانية ومعظمها عند الشباب.

وفي حال سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام جرعات مخفضة لحالات الطوارئ للأطفال، سيتعين عليها انتظار توصية وموافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والذي يعتبر المسؤول عن القرار النهائي، قبل البدء بحملة تطعيم الأطفال لهذه الفئة العمرية.